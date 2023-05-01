Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan 1 Mayıs mesajı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Uysal, çalışanların haklarının yasal olarak teminat altına alındığı bir iş hayatı ile 'bahar'ın geleceğini belirtti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "İşçinin, emekçinin 'alın teri kurumadan' emeğinin hakkını aldığı, özlük haklarının yasal olarak teminat altına alındığı, emek verdiği mal ya da hizmeti almanın hayal olmadığı, uzun mesaiye zorlanmadığı, çalışanlar için yaşamanın yalnız karnını doyurmak değil hayattan keyif alabilmek olduğu bir iş hayatı ile de 'bahar' gelecek. Çalışan hakkını alacak, 1 Mayıs yine İşçi ve 'Bahar' Bayramı olacak" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Uysal'ın paylaşımı şöyle:

"İşçinin, emekçinin 'alın teri kurumadan' emeğinin hakkını aldığı, özlük haklarının yasal olarak teminat altına alındığı, emek verdiği mal ya da hizmeti almanın hayal olmadığı, uzun mesaiye zorlanmadığı, çalışanlar için yaşamanın yalnız karnını doyurmak değil hayattan keyif alabilmek olduğu bir iş hayatı ile de 'bahar' gelecek. Çalışan hakkını alacak, 1 Mayıs yine İşçi ve 'Bahar' Bayramı olacak."