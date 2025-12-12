Haberler

DEM Partisi asgari ücretin 46 bin lira olmasını istiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, asgari ücretin 46 bin lira olarak belirlenmesini ve enflasyona göre yılda en az iki kez güncellenmesini talep etti. Batman'da düzenlenen yürüyüşte, ekonomik kriz ve hayat pahalılığına dikkat çekildi.

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Dem Parti olarak asgari ücretin 46 bin lira olarak belirlenmesini istiyoruz ve en az senede 2 kez enflasyon artış oranına göre bu ücretin yenilenmesini talep ediyoruz" dedi.

Dem Parti, Batman'da Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı'ndan, DEM Parti il binasına 'Emek ve Barış için Bütçe' temalı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, il eş başkanları ve partililer katıldı. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Bugün Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik kriz, dünya ölçeğinde eşine benzerine az rastlanan bir kriz. Enflasyon almış başını gitmiş. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş. İnsanlar, ev kiralarını ödeyemiyor. Emekliler, 16 bin liraya mahkum edilmiş. Bizler şimdi bu açıklamayı yaparken Ankara'da, bakanlıkta asgari ücreti belirlemek üzere komisyon toplantısına başlamış. Kim belirliyor asgari ücreti biliyor musunuz? O masada işçiler yok. Patron ve iktidar belirliyor asgari ücreti. 22 bin lira asgari ücret olur mu? Bu ülkede 16 milyon yurttaşımız, asgari ücretle çalışıyor. Onları 22 bin liraya mahkum eden bu zihniyeti bir kez daha burada, huzurunuzda kınıyoruz. Bugün açlık sınırı 30 bin lirayı, yoksulluk sınırı 90 bin lirayı geçmiş durumda. Batman'dan Ankara'ya sesimizi duyuruyoruz. Asgari ücret komisyonunu belirlemek üzere toplananlar, sesimizi duyun. DEM Parti olarak asgari ücretin 46 bin lira olarak belirlenmesini istiyoruz ve en az senede 2 kez enflasyon artış oranına göre bu ücretin yenilenmesini talep ediyoruz" dedi.

'SAVAŞA DEĞİL, BARIŞA BÜTÇE'

Hatimoğulları, "Batman başta olmak üzere atanmış bütün kayyımların geri çekilmesini acilen istiyoruz. Bu hem Türkiye'nin demokrasisine hizmet etmesi için hem de bir kentin kendi yerel iradesiyle kendi kendini yönetebilmesi ve yerelden merkeze kadar sorunlarının giderilmesi için bizlerin acil talepleri arasındadır. Bizler barışın bütçesinin yapılmasını istiyoruz. 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısı son derece tarihi, son derece önemli bir çağrıdır. Biz parlamentoda da alanda da meydanlarda da şu haykırışımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Savaşa değil, barışa bütçe. Biz Türkiye'de barışın tesis edilmesi için, demokratik bir toplumun tesis edilmesi için bütçenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz iktidarın bütçesine son gün yapılacak oylamada hep beraber savaşa, ranta ayrılan bütçeye 'hayır' diyeceğiz. Bizler gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet istiyoruz" diye konuştu.

