DEM Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

Beştaş, bugünün İnsan Hakları Günü olduğunu anımsatarak, insan haklarının Magna Carta'dan Fransız devrimine, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne kadar uzanan bir süreçte insanların adalet ve eşitlik arayışının kurumsallaştığı bir birikim olduğunu söyledi.

Dünyanın özgürlüklerin daraldığı, otoriter popülizmin yükseldiği, savaşların ve ekolojik yıkımın arttığı bir dönemden geçtiğini ifade eden Beştaş, savaş suçlarının da işlenmeye devam ettiğini belirtti.

Beştaş, "Bugün Filistinli çocukları ve halkı savaş suçlarından koruyamıyoruz. Çocuklar açlıktan ölüyor ve dünya bu korkunç tabloyu izlemeye devam ediyor." dedi.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin "halkın bütçesi" olmadığını iddia etti.

Bütçelerin, halkların ihtiyaçlarına göre düzenlemesi gerektiğini belirten Kordu, "Her yeni güne zamlarla uyanan yurttaş, en temel yaşam kalemlerinden yararlanamıyor. Giderek yoksullaşan toplumsal kesimlerin hayatı zorlaşıyor. Eğitim ve sağlık gibi bütçe kalemleri toplumsal kesime adil bir şekilde uygulanmıyor. Bütçe, güvenlik odaklı ve merkezleştirilmiş politikalara göre kaleme alınıyor. Böyle olunca halkın payına yoksulluk, belirsizlik ve sürekli ötelenen bir yaşam reva görülüyor." ifadelerini kullandı.

Kordu, Tunceli'nin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.