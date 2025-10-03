DEM Parti Milletvekillerinden Basın Toplantısı

DEM Parti milletvekilleri Perihan Koca Doğan ve Ferit Şenyaşar basın toplantısı düzenledi.

Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılında işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin taleplerini duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik eleştirilerde bulunan Doğan, "tamamlayıcı emeklilik sistemi"ne ilişkin "Emeklilik primlerinin ödenmesi yetmezmiş gibi bu fonla beraber emeklilik için yeni bir kesinti yapmayı öngörüyorlar." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ise Şanlıurfa'daki çiftçilerin zor koşullarda üretim yaptığını, çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

İldeki elektrik kesintileri nedeniyle sıkıntılar yaşandığını dile getiren Şenyaşar, bu durumun da üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi.