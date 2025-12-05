Haberler

DEM Parti'li Kok, asgari ücretin en az 50 bin lira olmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısı olacak şekilde en az 50 bin lira olması gerektiğini savundu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını eleştiren Kok, yoksulluk sınırının 100 bin lira civarında olduğunu belirtti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, asgari ücretin en az 50 bin olması gerektiğini savundu.

Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) eleştirerek açıklanan enflasyon oranlarının gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.

Yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığını belirten Kok, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısı olacak şekilde belirlenmesi gerektiğini iddia etti.

Bir evde iki kişinin asgari ücretle çalışması halinde yoksulluk sınırına yaklaşılabileceğini belirten Kok, yoksulluk sınırı düşünüldüğünde asgari ücretin en az 50 bin lira olması gerektiğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
Rekabet Kurulundan Med Yapım ve Ay Yapım'a 124 milyon TL ceza

Dizi sektöründe büyük kriz, iki yapımcı firmaya rekor para cezası
Galatasaray'dan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket

Galatasaray'dan Türkiye Kupası kura çekimine damga vuran hareket
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak
İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu

İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Çiftçiler adliyeye koştu
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.