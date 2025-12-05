DEM Parti'li Kok, asgari ücretin en az 50 bin lira olmasını istedi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, asgari ücretin en az 50 bin olması gerektiğini savundu.

Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) eleştirerek açıklanan enflasyon oranlarının gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.

Yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığını belirten Kok, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısı olacak şekilde belirlenmesi gerektiğini iddia etti.

Bir evde iki kişinin asgari ücretle çalışması halinde yoksulluk sınırına yaklaşılabileceğini belirten Kok, yoksulluk sınırı düşünüldüğünde asgari ücretin en az 50 bin lira olması gerektiğini öne sürdü.