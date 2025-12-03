Davutoğlu: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in görevi iktidarla tiyatro oynamak değil, işçinin hakkını korumaktır

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ'e söylüyorum; sizin göreviniz iktidarla bir tiyatro oynamak değil, işçinin hakkını korumaktır, koruyun. Direniyoruz görüntüsüyle, önce direnir gibi yapacaksınız sonra da önünüze gelen rakamı kabul edeceksiniz. Böyle riyakarlık olmaz" dedi.

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini kaydederek, "Önce bu asgari ücreti, bugünün rakamlarına getirin. O çok bilmiş TÜİK'e bir sorun; istatistik, rakam biliyor mu? Hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ'e söylüyorum; sizin göreviniz iktidarla bir tiyatro oynamak değil, işçinin hakkını korumaktır, koruyun. Direniyoruz görüntüsüyle, önce direnir gibi yapacaksınız sonra da önünüze gelen rakamı kabul edeceksiniz. Böyle riyakarlık olmaz. Şu an bu kayıplar eklendiği zaman, asgari ücretin brüt 33 bin 827, net olarak ise 28 bin 766 lira seviyesinden müzakerenin başlaması lazım. Nominal asgari ücretle değil, gerçek rakamlarla müzakerelere başlamalısınız. Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım" dedi.

'SAYIN BAHÇELİ TEPKİSİNDE HAKLIDIR'

Davutoğlu, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili de "Bugünlerde benim süreç ile ilgili korkum, söz şehveti. Herkes mahallesine, takımına yaranmak için bir şeyler söylüyor; 'darbe', arkasından 'Stockholm Sendromu', 'Türkiye'ye tehdit'. 'Darbe' sözcüğü öyle kolay ağza alınmaması gereken bir şeydir. Siz orada 'darbe' sözcüğünü alıp, 'Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacak' derseniz bu, 'Sürece darbe' anlamına gelir. Kim kullanırsa kullansın, hangi yetkiyle kullanıyorsun? Sayın Bahçeli tepkisinde haklıdır. Türkiye'de 'darbe' sözcüğünü kimse bir daha ağzına almamalı, alacaksa da gereğini yapmalı. Sayın Cumhurbaşkanı veya süreci bizzat yönetenlerin sorması lazım; 'Sen bu darbe sözcüğünü nereden çıkartıyorsun.' Ciddiyet bunu gerektirir; ancak herkes susuyor. O yüzden tepkiyi Sayın Bahçeli vermek zorunda kalıyor ve süreçle ilgili başka tartışmalar ortaya çıkıyor" diye konuştu. Davutoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyetin, İmralı'da yaptığı görüşmeye dair tutanakların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini de söyledi.