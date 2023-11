Davutoğlu: İsrail'e yaptırım uygulanmalı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Neden Türk büyükelçisi halen Tel Aviv'de? İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmadı. İsrail'e süre verin; 48-72 saat mühlet verin, saldırıları durdurmazsa, 'Büyükelçimizi geri çağırıyoruz, hava sahasını kapatıyoruz, İsrail'e ne gittiği belli olmayan lojistiği kapatıyoruz' deyin" dedi.

Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, TBMM'de Saadet Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Bir savaş ki hastaneler, camiler, mülteci kampları bombalanıyor. Bizler ilk günden beri Filistin'i savunduğumuz için üstümüze geldiler. Bir grup objektif görüntü altında mazlumla zalimi eşitledi, 'Her ikisi de suçlu, her ikisini de lanetlemek lazım' dedi. Bir grup bekledi, bekledi, bekledi; 18 gün sonra İsrail zulmünü lanetleyip, bir miting gerçekleştirdi. İktidar, Filistin konusunda 18 gün sustu, Cumhuriyet Bayramı'nın hemen öncesinde sadece Cumhur İttifakı'na açık bir miting yaptı. Sanki Filistin davası onların tekelindeydi. Sanki 18 gün susan onlar değildi; bizdik. Şunu demek istiyorlardı; Filistin davasını tekelimize alır, istediğimiz zaman Filistin'den bahsederiz, istediğimiz zaman susarız, istediğimiz zaman zalimi ve mazlumu aynı yere koyarız, istediğimiz zaman hamaset yaparız. İşte bu tavra karşıyız. Öyle bir günde miting yapıldı ki, aynı gün bir tarafta Gazze bir tarafta Cumhuriyet kutlamaları. Kimse onurumuzu da hüznümüzü de tekeline almasın. Gazze'de dökülen her damla kanın, gözyaşının takipçisi, savunucusu biziz" dedi.

'HANGİ SEBEPLE BU DONANMALAR BURADA'

Davutoğlu, Filistin davasının haklı bir dava olduğunu belirterek, "Gelecek-Saadet Grubu bir heyet oluşturup, Gazze'ye gitmeye karar verdi. Ne Dışişleri Bakanlığı ne de Mısır'dan cevap geldi. Ama onlar gidecekler, selamlarımızı iletecekler. Bir tek ulusal yas ilan ettiler. Bugünkü şartlarda ne yapılmalı? Demiştik ki ilk grup toplantımızda 'İsrail Büyükelçisi'ni derhal geri gönderin.' Onlar göndermedi, kendisi kalktı, gitti. Oradan da 'Türkiye ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz' diye sert açıklamalarda bulunuyor. Neden Türk büyükelçisi halen Tel Aviv'de? İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmadı. İsrail'e süre verin. İsrail'e 48-72 saat mühlet verin, saldırıları durdurmazsa, 'büyükelçimizi geri çağırıyoruz, hava sahasını kapatıyoruz, İsrail'e ne gittiği belli olmayan lojistiği kapatıyoruz' deyin. Doğu Akdeniz'de donanması bulunan NATO üyesi ülkelere şu mesajın gitmesi lazım; bizim burnumuzun dibine kim donanma gönderiyorsa, NATO'yu toplantıya çağırın. Hangi sebeple bu donanmalar burada? Senin donanman benim burnumun ucunda ne yapıyor? 7 düvelin donanması, Doğu Akdeniz'de, bizim donanma Boğaz'da. Bizim donanmamızın da Doğu Akdeniz'de güç göstermesi lazım" diye konuştu.

'SADECE SİYASİ ŞOV'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir de "1 aya yakın zaman geçmesine rağmen Filistin için tek bir somut adımın atıldığını söylememiz mümkün müdür? 25 gündür bombaların altında yaşayanlara, Gazzeli mazlumların yüreğine su serpecek tedbirlerin alındığını söylemek mümkün müdür? Yüzlerce ton patlayıcı maddenin üzerlerine atıldığı bir halk, bu konuda bir beceriksizlik gösteriliyorsa, duyarsızlık söz konusuysa, böyle bir politika karşısında insanımızın, milletimizin söyleyeceği çok şeyi vardır. Yüzlerce çocuk bombaların altında inim inim inlerken, binlerce insan katledilirken iktidarın miting yapması sadece siyasi şov içeren bir mitingdir" dedi.