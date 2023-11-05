Ahmet Davutoğlu: Gözümüzün önünde insan haklarını yok eden bir insanlık suçu işleniyor

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gözümüzün önünde, açıkça insan haklarını yok eden bir insanlık suçu işleniyor. Gözümüzün önünde 1 aydır, bir halk yok ediliyor. Gazze'de olanlara ses çıkarmak için Müslüman ya da Türk olmak gerekmiyor. İnsan olmak gerekiyor" dedi.

Ahmet Davutoğlu, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. İzmit'teki Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Davutoğlu'nun yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile 6'lı masadaki partilerin il ve ilçe başkanları katıldı. Burada partililere hitap eden Davutoğlu, demokrasilerin ve partilerin olmazsa olmasının kongre süreci olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi, dün bir kongre yaptı. Neticelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türk siyasetine hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile zor bir dönemde, karşılıklı istişareler içerisinde, ortak bir mücadele verdik. Biraz önce de kendisini arayarak, bu konudaki iyi niyet dileklerimi ilettim. Sayın Özgür Özel de yeni genel başkan olarak, eminim elinden geleni yaparak, Türk siyasetine katkıda bulunmaya çaba sarf edecektir. Onunla da haberleşip, görüşeceğim. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

'YÜZ BİNLERCE İNSAN, BIDEN'DAN HESAP SORDU'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin de Davutoğlu, "Ortada insani bir mesele vardır. Eğer Gazze'de Müslümanlar değil de Hristiyanlar veya Yahudiler olsaydı; yine aynı tepkiyi verirdim. Hiçbir ayrım gözetmeden, biz insanız. Gözümüzün önünde, açıkça insan haklarını yok eden bir insanlık suçu işleniyor. Gözümüzün önünde 1 aydır, bir halk yok ediliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Direktörü New York'ta istifa etti. Bizim için bir insanlık sınavı veriliyor. Gazze'de olanlara ses çıkarmak için Müslüman ya da Türk olmak gerekmiyor. İnsan olmak gerekiyor. Çok acılar yaşandı, insanlık vicdanı ayağa kalktı. Washington'da, Beyaz Saray'ın önünde yüz binlerce insan toplandı. Kime karşı, demokrat olduğunu iddia eden bir başkana karşı. Joe Biden, 'Daha Gazze'de ateşkes için erken' diyor. Daha erkenmiş. Daha çok kadın, daha çok çocuk ölmeliymiş. Eğer bugün Gazze'deki 2 milyon 400 bin kişiden 9 bini şehit edilmiş, onun da 3-4 bini çocuksa, bunu Amerika'nın 331 milyonluk nüfusu ile karşılaştırdığınızda 1 milyonu aşkın insan öldürülmüş, bunun da 400 bini çocuk demektir. Orada toplanan insanların arasında Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, hatta inanmayanlar var. Yüz binlerce insan, Beyaz Saray'ın önünde Biden'dan hesap sordu. Aynı şekilde Londra sokakları kaynıyor" diye konuştu.

'ÇOK BASİT BİR SORU SORDUM'

Bazı yönetimlerce yasaklanmasına rağmen Filistin bayraklarının Avrupa sokaklarında dalgalandığını anlatan Davutoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği büyükelçisini ziyaret ettim. Daha önce de Almanya, Rusya ve Brezilya büyükelçilerini ziyaret ederek liderlere mektuplar gönderdim. Çok basit bir soru sordum. Sizler bize, 'Bu PKK paçavralarının Avrupa meydanlarında dalgalanmasına izin vermeyin' dediğimizde, 'Düşünce özgürlüğü var. Müdahale edemeyiz' demiştiniz. Peki, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış Filistin devletinin, Birleşmiş Milletler gönderine Mahmut Abbas ile çektiğimiz Filistin bayrağı, düşünce özgürlüğü değil mi? Bunu sordum" dedi.