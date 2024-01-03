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Davutoğlu, Akşener'i ziyaret etti

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede, parti yetkilileri de hazır bulundu. Görüşmenin detayları açıklanmadı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan İYİ Parti lideri Akşener'e ziyaret

ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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