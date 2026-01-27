Haberler

Danimarka ve Grönland Başbakanları, ABD'ye karşı Almanya ve Fransa'dan destek arayışında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ABD'ye katma taleplerine karşı Almanya ve Fransa ile dayanışma arayışında. Almanya'da Welt Ekonomik Zirvesi'ne katılacak olan liderler, görüşmelerinde Avrupa dayanışması ve Grönland'ın bağımsızlık konularını ele alacaklar.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın devam eden ısrarı ve tehdidine karşı destek için Almanya ve Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD topraklarına katma ısrarı devam ederken Grönland ve Danimarka başbakanları başta olmak üzere Avrupalı liderlerin çare arayışları sürüyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Trump'ın devam eden ısrarı ve tehdidine karşı Almanya ve Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bugün Berlin'e yapacakları ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelecek olan Frederiksen ve Nielsen, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Frederiksen ve Nielsen bugün günü Almanya'da düzenlenecek Welt Ekonomik Zirvesi'ne katılacaklar.

Fransa'dan dayanışma sözü

Danimarka Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Frederiksen ve Nielsen'in görüşmelerinde mevcut dış politika ve güçlendirilmiş bir Avrupa'ya duyulan ihtiyaç konularını ele alacakları kaydedildi. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Macron'un Avrupa dayanışmasını ve Fransa'nın, Danimarka ile Grönland'ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha vurgulayacağı kaydedildi. Açıklamada, "Macon, Frederiksen ve Nielsen, Arktik'teki güvenlik sorunlarını ve Fransa'nın da Avrupa'nın da desteğe hazır olduğu Grönland'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasını ele alacak" denildi. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi