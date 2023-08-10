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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 57 İlin Valisi Değişti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 57 ilin valisi değişirken, Siirt Valiliğine Kemal Kızılkaya atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 57 ilin valisi değişrken, Siirt Valiliğine Kemal Kızılkaya atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 57 ilin valisi değişti. Kararname ile Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak Valiliği'ne, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ise Siirt Valiliği'ne atandı.

Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Siirt Valisi olarak atanmış bulunmaktayım. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde Bilecik'te olduğu gibi Siirt'te de ülkemiz için gayretle çalışacağız. Bizleri bu göreve layık gördükleri için şükranlarımı arz ederim" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Zonguldak Valiliği Kemal Kızılkaya Siirt Valiliği Politika Haberler

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