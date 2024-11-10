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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı, Çankaya Köşkü'nde saat 15.05'te başladı. Toplantıda bakanlar sunum yapacak ve gündemde ABD Başkanlık seçimlerinin yansımaları, ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları gibi konular olacak. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başladı. Saat 15.05'te başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımaları, bölgesel gelişmeler, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının gündemde olacağı öğrenildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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