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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, İsrail-Lübnan Gerginliğini Görüşmek Üzere Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, İsrail-Lübnan Gerginliğini Görüşmek Üzere Toplandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, bölgedeki gerilimin azaltılması için alınacak diplomatik önlemler, enflasyonla mücadele ve dar gelirli kesimlerin alım gücünü artırma konuları ele alınacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.36'da başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ana gündem maddesi olacak. Toplantıda, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için diplomatik adımların yanı sıra enflasyonla mücadele ve dar gelirli kesimlerin alım gücünü artırma çabaları da değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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