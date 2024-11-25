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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Beştepe'deki zirvenin ana gündemini diplomasi ve ekonomik konular oluştururken, asgari ücrete, memur ve emekliye yapılacak zamlarla birlikte İsrail Başbakanı Netanyahu için çıkarılan tutuklama emri ve belediyelere atanan kayyumlarla ilgili gelişmeler de masaya yatırılacak.

15 günlük aranın ardından Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine gündeminde hep diplomasi hem de ekonomi gibi önemli konu başlıkları var.

ASGARİ ÜCRETE ZAM DA MASADA

Asgari ücrete, memur ve emekliye yapılacak zamların masaya yatırılacağı zirvede enflasyon verilerinin yanı sıra son dönemde belediyelere atanan kayyumlar da değerlendirilecek.

KAYYUM ATAMALARI BAŞLIKLAR ARASINDA

Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti'nin ardından Tunceli merkez ve Tunceli ovacık ilçelerine de kayyum atanmıştı. Kayyum atanacak başka belediyeler var mı ve kayyum atanan kamu düzeni sağlanabildi mi? Bu soruların Kabine'nin gündemine geleceği öğrenildi.

NETANYAHU İÇİN ÇIKARILAN TUTUKLAMA EMRİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Devam eden Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra 7 Ekim'de başlayıp bölgesel nitelik kazanan İsrail-Filistin çatışması da gündemde olacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararı da yine üzerinde durulacak başlıklar arasında.

SAVUNMA VE GÜVENLİK

Yurtiçi ve yurtdışında devam eden terör operasyonlarında gelinen son durum kabinenin gündemine sunulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek adına Eurofighter alım sürecinin de yine değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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