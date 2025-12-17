Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sürekli bir kurcalama hali var. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli görev icra ediyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kamu personel reformuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesinin haksızlığa neden olacağını savunan Özdağ, engelli istihdamının artırılması gerektiğini ifade etti. Özdağ, asgari ücretin artırılmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın soru önergelerine cevap verdiğini belirtti.

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projelerini eleştiren Kavuncu, proje kapsamındaki iş yerlerinin denetlenmesini istedi.

Kavuncu, Zonguldak'taki bazı kömür madenlerinde iş güvenliği konusunda sorunlar yaşandığını ifade etti.

Vatandaşların enflasyona ezdirildiğini söyleyen Kavuncu, "İşsizlikle ilgili rakamların makyaj olduğuna inanıyoruz. Üniversite öğrencilerinin yüzde 75'i iş bulamıyor. Üniversitelerin kaliteleri yerlere düştü. Gizli vergi zammıyla vatandaşın gelirine el konuluyor." diye konuştu.

"Sisteme demediğini bırakmayanlar, dönüp aynaya bakmak durumundadır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temsilde adaleti sağladığını, yönetimde çift başlılığı ortadan kaldırdığını vurgulayan Akçay, ayrıca istikrarın perçinlendiğini dile getirdi.

"Yasama gibi yürütmeyi de doğrudan milletin seçmesinin neresi yanlıştır?" sorusunu yönelten Akçay, şöyle devam etti:

"Sisteme demediğini bırakmayanlar, 'Tek adam rejimi' diyerek millet iradesini yaftalayanlar dönüp aynaya bakmak durumundadır. Eleştirdiğiniz, yerden yere vurduğunuz sistemin getirdiği ittifak imkanı olmasaydı o oylarla Gazi Meclis'in kapısından girebilir miydiniz? Aldıkları oylar barajı aşmayı yetmeyenlerin ittifak sisteminin can simidi sayesinde Meclis'e girip sonra bu can simidine karşı çıkması bindiği dalı kesmekten başka bir şey değildir."

Akçay, "Meclis işlevsizleşti" diyerek eleştirenlerin, TBMM'ye bakmasını, Meclis'te en yüksek temsil oranının bulunduğunu ifade etti.

İstihdamın artmaya devam ettiğinin altını çizen Akçay, tek haneli işsizlik rakamlarını takdir ettiklerini söyledi.

Mesleki eğitime ağırlık verilmesini öneren Akçay, vatandaşın alım gücünün rakamların büyümesiyle aynı oranda artmadığına dikkati çekti.

Erkan Akçay, temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışına karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Kamuda çalışma barışı için "3600 ek gösterge" taleplerinin karşılanmasını isteyen Akçay, esnafın ve kadınların müjde beklediğini ve ev hanımlarına emeklilik hakkının gündeme alınması gerektiğini kaydetti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, işçilerle, iş güvenliğiyle ilgili adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Emekliler arasında fark bulunduğunu ifade eden Temelli, "Eşit emekliye de eşit maaşın verilmesi gerekirken, emeklilerin dünyasında da eşitsizlik var." şeklinde konuştu. Temelli, bu konuda adaletin sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Asgari ücretin açlık sınırının altında yer aldığını söyleyen Temelli, bu konuda adaletli ücretin tespitini beklediklerini dile getirdi.

"Bu ülkenin ihracat yapması bizi mutlu eder"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangını hatırlatarak, denetim sorununun yaşandığını söyledi.

Asgari ücretin belirlendiği toplantılarda işçilerin yer almamasını eleştiren Başarır, çok sayıda vatandaşın açlık sınırının altında maaş aldığını dile getirdi.

CHP'li belediyelerin sosyal hizmetlerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından "fantastik" bulunduğunu aktaran Başarır, iktidarın yapmadığı hizmetleri yerine getirdiklerini savundu.

Başarır, Cumhurbaşkanlığı harcamalarının rahatsız edici olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin ihracat yapması bizi mutlu eder. Gabar'da petrol bulundu, Batı Karadeniz'de doğal gaz bulduk, güzel. 8,5 milyar dolarlık yeni anlaşma yaptık, güzel de neden bu ülkenin nüfusunun beşte dördü, yüzde 80'i açlık ve yoksulluk sınırını altında yaşıyor? İthalat yapmayalım, savunma sanayi güçlensin, buna neden karşı çıkayım? Gerçekleri, sefaleti, yoksulluğu konuşalım. İnsanlara dokunmak fantastik yatırımlar değildir."

"Aleviler de cemevleri de her türlü icraatımızdan memnunlar"

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, muhalefet partilerinin milletvekillerinin konuşmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en büyük artısının Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi olduğuna işaret eden Usta, muhalefetin parlamenter sistemi savunduğunu, 2023'teki genel seçimlerde 6'lı masa kurulduğunu, cumhurbaşkanı yardımcılarının ilan edildiğini hatırlattı.

Vatandaşın sandıkta muhalefete cevap verdiğinin altını çizen Usta, milletin her şeyi gördüğünü, ölçtüğünü ve tarttığını, 23 yıldır AK Parti'yi iktidarda tuttuğunu belirtti.

Usta, bütçe görüşmelerinde, icraatları anlatmaya çalıştıklarını ancak muhalefetin sürekli sataştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Muhalefetin konuşmasında kişiselleştirilmiş hakaretleri gördük. CHP'nin yönettiği üç büyükşehir belediyesi var. Oradaki icraatlarınızı anlatsaydınız da dinleseydik. İcraat anlatmak yok, çünkü ortada icraat yok. 'Kreş yaptık' diyorlar. Adı kreş yapmak, orada da 100 milyon liralık yolsuzluk ortaya çıkmış. 'Kreş yapılacak' diye belediye bütçesinden paralar bir şirkete aktarılmış, bu şirkete aktarılan paralarla kreş yapılmamış, ekosisteme aktarılmış. Bunların hepsi çok açık ve net. İddianamede de var, şahitleri de var. İcraat olmayınca, konuşacak bir şey bulamayınca boş vaatlerle kavga çıkarmaya çalışıyorlar."

Bazı kesimlerin demokrasinin özüne zarar verdiğine dikkati çeken Usta, Kürtlerle Türkleri kategorileştirmekten vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Usta, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sürekli bir kurcalama hali var. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli görev icra ediyor. Hala aynı zihniyet, Kürtleri birileri temsil eder, Türkleri birileri temsil eder diyerek demokrasinin özüne de zarar veriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kim kimi istiyorsa gidiyor oyunu veriyor."

Alevilerle ilgili yapılanları hatırlatan Usta, bu konuda da bazı eleştirilerde bulunulduğunu anımsattı. Usta, "Aleviler de cemevleri de her türlü icraatımızdan memnunlar. 'CHP gölge etmesin başka şey istemeyiz' diyorlar." dedi.

Usta'nın açıklamalarındaki kreşlerle ilgili bilginin gerçek olmadığını savunan CHP Grup Başkanvekili Başarır, tepki gösterdi. Genel Kurulda kısa süreli tartışma yaşandı.