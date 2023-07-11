Yardımcısından, Erdoğan'ın maaş zammına gelen eleştirilere yanıt: Genel müdür maaşının altında kalacaktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yapılan yüzde 40 oranındaki zamla ilgili eleştirilerine "Şu anda Cumhurbaşkanımızın maaşı milletvekili maaşının altında. Niçin böyle? Çünkü bir süredir artış yapılmasına müsaade etmedi kişisel tercihiyle. Buradaki bu artışı yapmazsak neredeyse bir süre sonra genel müdür maaşlarının altına düşmüş olacaktı" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefet partilerinin milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yapılan zamla ilgili bir takım açıklamalar yapıldığını belirterek "Yapmasaydık genel müdür maaşının da altında kalacaktı" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MAAŞI BAKAN YARDIMCILARINDAN DAHA AZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına ek bütçeyle getirilen yüzde 40'lık zam için muhalefetten yükselen seslere TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ek bütçe görüşmeleri sırasında yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şu ifadeleri kullandı; "Bu kapsamda sadece bir konuyu polemik konusu olduğu için cevaplamak isterim. Bu konuları keşke polemik konusu yapmasak. Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşıyla ilgili birtakım ifadeler oldu. Bakın bu konuda çok açık ve net şunu söyleyeyim; şu anda Cumhurbaşkanımızın maaşı milletvekili maaşının altında. Bakan yardımcılarının maaşının altında. Niçin böyle? Çünkü bir süredir artış yapılmasına müsaade etmedi kişisel tercihiyle. Buradaki bu artışı yapmazsak neredeyse bir süre sonra genel müdür maaşlarının altına düşmüş olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

"SAYIN AĞBABA SİZİN MAAŞINIZ..."

Bu sadece kendisini de ilgilendirmiyor; eski cumhurbaşkanları var, eski başbakanlar var, bu eski başbakanların mirasçıları var. Dolayısıyla bu konu polemik konusu yapılacak bir konu değil. Devletin de belli bir hiyerarşisi var. O hiyerarşi içinde oluşması gereken bir yapı var. Bu, şahıslarla alakalı değil; bugün A şahsı olur bu makamda, yarın B şahsı olur ama bir düzeni de devam ettirmemiz gerekiyor. Burada rakamlara girmek istemiyorum. Sayın Ağbaba sizin maaşınız Cumhurbaşkanımızın maaşından yüksek, bunu söylemekle yetineyim sadece. Bu artıştan sonra da öyle kalma ya devam ediyor, onu da söylemiş olayım, daha fazlasını da söylemeyeyim. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.