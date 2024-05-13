Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek bir yasal düzenleme gündemimizdedir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek, daha fazla caydırıcı olacak, faillere yönelik cezaları arttıran bir yasal düzenleme gündemimizdedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son günlerde eğitimcilere yönelik artan saldırılar nedeniyle Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret ederek idareciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer verilen tedbir hükümlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Eğitim çalışanlarına yönelik kabul edilemez şiddet olaylarına karşı tavırlarını burada bir kez daha net şekilde ortaya koyduklarını belirten Yılmaz, eğitim camiasına yönelen her türlü şiddeti, ülkenin geleceğine yapılan bir saldırı olarak gördüklerini ve şiddetle kınadıklarını ifade etti.

"Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek bir yasal düzenleme gündemimizdedir"

Şiddetin özellikle öğretmenlik gibi, doktorluk gibi kutsal görevler ifa edenleri hedef almasını anlamalarını da affetmelerinin de mümkün olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek, daha fazla caydırıcı olacak, faillere yönelik cezaları arttıran bir yasal düzenleme gündemimizdedir. Soruna köklü ve kalıcı çözüm için, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmeni güvence altına alacak çerçeveyi netleştiriyoruz. AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir. Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını, bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz konuşmasında yeni taslakla birlikte özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisiyle aynı şekilde korunmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Milletvekillerinin siyasi parti ayırt etmeksizin TBMM'de bu düzenlemeye sahip çıkacağına ve düzenlemenin en hızlı şekilde yürürlüğe gireceğine inandığının altını çizen Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarını, öğrenci velilerini ve medya organları başta olmak üzere eğitim öğretimin tüm paydaşlarını şiddete karşı farkındalığı ve duyarlılığı artıracak şekilde destek vermeye davet etti.