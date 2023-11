Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye geldi. Yılmaz, "Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri artık kabul ve beyan edilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Başbakan Üstel, Ercan Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

"Kıbrıs Türk halkı, anavatanın büyük desteği ile 20 yıl boyunca sürdürdüğü varoluş mücadelesini bir cumhuriyet kurarak taçlandırmayı başarmıştır"

Başbakan Üstel yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde bu büyük bayramda sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kıbrıs Türk halkı, anavatanın büyük desteği ile 20 yıl boyunca sürdürdüğü varoluş mücadelesini bir cumhuriyet kurarak taçlandırmayı başarmıştır. Cumhuriyetimizin kurulmasında anavatan Türkiye'mizin katkıları çok büyüktür ve olmazsa olmazdır" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının her zaman ve her yerde yanında olmuştur"

Türkiye'yi iyi günde ve kötü günde KKTC'nin yanında görmenin kendileri için her zaman büyük bir mutluluk olduğunu aktaran Üstel, "Bugün de kardeşlerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının her zaman ve her yerde yanında olmuştur. Güvenlik istedik. Güvenliğimiz sağlandı. Bugün barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak bu Türkiye'nin gerçekleştirdiği Mutlu Barış Hareketi sayesindedir. Dünyaya karşı siyasi destek istiyoruz. Türkiye yanımızda duruyor. Yatırımlara destek arıyoruz. Türkiye yanımızda duruyor. Dünyayla kucaklaşmak için yeni bir yola çıktık. Yine Türkiye yanımızda duruyor. Dolayısı ile biz samimiyete, saygıya, güvene ve kardeşliğe dayalı karşılıksız bu sevgiyi, dünyaları verseler hiçbir şeye değişmeyiz" dedi.

Üstel, "İnanıyorum ki gelecekte de bir ve tek yürek olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada hak ettiği yere taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünde halkımıza, milletimizi, Türkiye'mize, tüm coğrafyamıza savaşlardan uzak, barış ve huzur içinde bir gelecek diliyorum. Tekrar ediyorum. Biz et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz tek milletin iki devleti olarak biriz ve tek yüreğiz" dedi.

"Bundan 40 yıl önce esarete hayır diyen Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz, egemenliklerine sahip çıkarak özgür ve bağımsız bir KKTC'yi kurmuşlardır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin parlayan yıldızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 40. yıldönümü kutlamalarına Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldik. Geniş bir heyetle buradayız" dedi.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını şanla şerefle kutlandığını hatırlatan Yılmaz, "Yine bu yıl KKTC'nin 40. yılını idrak ediyoruz. Gerçekten özel bir yılı yaşıyoruz. Bundan 40 yıl önce esarete hayır diyen Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz, egemenliklerine sahip çıkarak özgür ve bağımsız bir KKTC'yi kurmuşlardır" dedi.

"İlgili tüm tarafları KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz"

KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yılını kutlayan Yılmaz, KKTC'nin egemen bağımsız bir devlet olarak nice 40 yıllarını kutlaması temennisinden bulundu. Yılmaz, "Bu önemli günde tekrar etmek isterim ki, Kıbrıs meselesinin çözümü için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri artık kabul ve beyan edilmelidir. Bu doğrultuda, ilgili tüm tarafları Ada'nın gerçeklerini esas alarak Kıbrıs Türklerinin bu haklarını tescil etmeye ve KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz" dedi.

Ziyareti kapsamında KKTC-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla görüşmeler yapacağını ifade eden Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyıla girdi, buna Türkiye Yüzyılı diyoruz, aynı zamanda Kıbrıs Türkü'nün de yüzyılıdır, hep birlikte inşa edeceğiz. Kardeşlerimizin refah ve huzuru için KKTC'deki ilgili tüm makamlarla ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Kablolarla Türkiye'deki elektrik sistemine KKTC'yi entegre edeceğiz"

Yeni Ercan Havalimanı'nın bunun en somut göstergelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Geçtiğimiz aylarda ortak bir çalışmayla buranın açılması sağlandı. Hep birlikte iftihar ediyoruz. Bu Başarıların üzerine yeni başarılar koyarak yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan Türkiye'de beni ziyaret etti. Birçok konu var mali işbirliğimiz kapsamında en öncelikli konulardan birisi enerji konusu. Nasıl ki geçmişte denizin altından borularla su getirdiysek, kablolarla Türkiye'deki elektrik sistemine KKTC'yi entegre edeceğiz. İki tarafta kazançlı çıkacak. Burada üretilen yenilenebilir enerjinin daha geniş bir network içinde değerlendirilmesi de mümkün hale gelecek. Bu tabi orta vadeli bir projemiz" dedi.

Elektrik sistemi için fizibilite çalışmalarının başladığını ifade eden Yılmaz, "Bu gerçekleşinceye kadar da adadaki Kıbrıs Türkü'nün sıkıntı yaşamaması adına neler yapabiliriz bunları da değerlendirdik ve ilgili kurumlarımız bu konuları önümüzdeki günlerde ele alacaklar. Buna benzer birçok alanda işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları destekleyeceğiz"

KKTC'nin Türkiye tarafından daima destekleneceğini vurgulayan Yılmaz, "Anavatan ve garantör ülke olarak, Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları destekleyeceğimizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvence kaynağı olmaya daima devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sıcak karşılama için Kıbrıs Türklerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - LEFKOŞA