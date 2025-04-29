Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırım ortamının iyileşmesi, reformların hayata geçirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda iş birliğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası Üstel ile açıklamada bulunan Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarıyla, gönül ve ülkü birliğini bir kez daha vurgulama imkanı bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta KKTC'ye gerçekleştireceği ziyareti ve buna ilişkin hazırlıkları ele aldıklarını söyledi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılışının yapılacağı ziyarette Erdoğan'ın, Milli Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST KKTC" etkinliklerine katılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarını içinde barındıran KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin, Kıbrıs Türk halkının hak ve adalet mücadelesinin en güzel nişanesi olduğunu dile getiren Yılmaz, bu yapıların KKTC'nin sembol yapıları arasında yer alacağını kaydetti.

Cevdet Yılmaz, yerli ve milli teknolojileri gençlerle tanıştıran ve halkla bir araya getiren TEKNOFEST'i, Kıbrıs Türkleriyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "TEKNOFEST özellikle geleceğimiz açısından çok önemli. Gençlerimize özgüven kazandıran, gençlerimizin teknolojiyle, bilimle buluşmasını sağlayan, aynı zamanda yenilikçi, girişimci bir gençlik yetişmesi bakımından çok kıymetli, gurur duyduğumuz bir organizasyon. Bu vesileyle gerek Türkiye'den gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm gençlerimizi bu festivale bir kez daha davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Üzerimize ne düşüyorsa yapmayı sürdüreceğiz"

Görüşmede, Kıbrıs Türk halkının hayatına dokunacak ve KKTC'yi ileriye taşıyacak proje ve çalışmaları gözden geçirme imkanı bulduklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"21 Mart'ta Ankara'da imzaladığımız 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın bir an önce yürürlüğe girmesiyle beraber yeni projelerimizi ve destek programlarımızı ivedilikle başlatacağız. Dün Türkiye'de kabine toplantımız vardı. Kabine sonrası açıklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni müjdeler olacağını da ifade etti. Onu da tabii heyecanla bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırım ortamının iyileşmesi, reformların hayata geçirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda iş birliğimizi sürdüreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin özgür, müreffeh ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Siyasi olarak da iki devletli çözüm noktasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona yine çok net ve güçlü desteğimizi her platformda devam ettireceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.