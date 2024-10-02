Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile görüşmesinde, "Bizler için Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi, öncelikli bir hedeftir. KKTC'nin istikbali ve refahı için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Yılmaz ve Üstel, görüşme öncesinde açıklamada bulundu. Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel'in yanında Başbakan Yardımcısı ve Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da bulunduğunu söyledi. Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda bir kez daha ifade ettikleri üzere, uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulmalıdır. Çok uzun zamandır devam eden haksız ambargolar, yaptırımlar, izolasyon çabaları son bulmalıdır. Ada'da varılacak bir çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağı aşikardır. Sizlere buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki anavatan Türkiye her daim KKTC'nin yanında duracak, adil ve kalıcı bir çözüm için garantör devlet olarak elinden geleni yapacaktır. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Başbakan Sayın Üstel ile KKTC'nin kalkınması ve bilhassa yapısal reformlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hükümet ortakları ile de istişare içindeyiz, KKTC'nin yarınları için fikir birliği içinde hareket ediyoruz" diye konuştu.

'YOĞUN BİR GÜNDEMLE BİR ARAYA GELDİK'

Yılmaz, 6-7 Eylül'de KKTC'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Bu ziyaret esnasında, Sayın Başbakan ile de bir görüşme gerçekleştirmiştim. Bu karşılıklı ziyaretler, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ne kadar kapsamlı olduğunun bir göstergesidir. KKTC'nin her alanda kapasitesinin güçlendirilmesinin, kendi kendine yeten ve üreten, sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmasının önceliğimiz olmaya devam edeceğini her zaman vurguluyoruz. Sayın Başbakan ile bu çerçevede bugün yoğun bir gündemle bir araya geldik. KKTC'de ortaklaşa yürüttüğümüz projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Bu kapsamda görüşmelerimizde; ülkelerimiz arasında kurulacak, çift yönlü enerji taşınmasına imkan verecek, KKTC'nin arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak Kablo ile Elektrik Projesinin fizibilite raporu üzerinden geçeceğiz. Hızla yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binaları projesinde gelinen aşamayı konuşacağız. Uluslararası standartlarda hizmet veren yeni ?Ercan Havalimanıyla ilgili süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız. 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin öngördüğümüz takvimler çerçevesinde tamamlanarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması önceliğimizdir. Bu doğrultuda çalışmalarımıza iş birliği içerisinde devam edeceğiz" dedi.

'ORTAK GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ'

Yılmaz, KKTC hükümeti ortak gayretleri sürdürmeye kararlı olduklarına işaret ederek, "Yaptığımız her çalışmanın, gösterdiğimiz tüm çabanın tek bir amacı var; Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin kendi vatanlarında, hak ettiği refah içinde yaşamasını sağlamak. Yıllardır hukuksuz biçimde uğradıkları izolasyonun bir nebze hafifletilmesini teminen günlük yaşantılarının kolaylaştırılması için KKTC hükümeti ile ortak gayretlerimizi sürdürmeye kararlıyız. Tarımsal sulamadan doğal gaz tedarikine, sosyal konutlardan e-devlet çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan projelerle KKTC'yi geliştirecek, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltecek ekonomik kalkınma iş birliğimizi sürdüreceğiz. KKTC'deki enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacağız. Bizler için Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi, öncelikli bir hedeftir. KKTC'nin istikbali ve refahı için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL: FİLİSTİN'İN YAŞADIKLARINI 1974 ÖNCESİ YAŞADIK

KKTC Başbakanı Üstel ise konuşmasında, "Biz ana vatanımızla tam yol ileriye yol alıyoruz. Hemen Akdeniz'in göbeğinde ve Kuzey Kıbrıs'ın komşu tarafı Güney Kıbrıs'ta barut fıçısı olurken ve İsrail, Filistin, Gazze savaşı bütün şiddetiyle devam ederken ve şimdi genişleyerek Lübnan'a sıçrarken ve oradaki soykırım devam ederken çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden bombalar altında can verirken maalesef dünya bunu izliyor. Ne güvenlik konseyi ses çıkarıyor ne de asli görevi olan Birleşmiş Milletler ne de Avrupa Birliği, ses yok. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti yardım elini uzatıyor. Ondan sonrası yok. Biz bunları 1974 öncesi yaşadık. Aynı zulümleri aynı baskıları Rumlardan gördük. Bizim o zaman Filistin'den bir tek farkımız vardı. Bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti vardı. ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'ndan sonra barışın ülkeye gelmesiyle hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk insanımız huzuru, güveni, barışı kazanmış hem de Güney Kıbrıs'a barışı kazandırmıştır" ifadelerini kullandı.