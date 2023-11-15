Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Yılmaz görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan cumhuriyet coşkusunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'nin iki devletli çözüme desteğinin tam olduğunu ifade eden Yılmaz, yapıcı tarafın hep Türk tarafı olduğunu ancak yapıcı olmayanların yasal olmayan şekilde AB'ye alındığını belirtti. Yılmaz, "Hiçbir sorun çözümsüz değildir, bu sorun da çözülecek ancak çözüm; adadaki gerçeklere göre bulunmalıdır" ifadelerini kullanarak, KKTC ile birlikte yürütülen kalkınma mücadelesinin de devam ettiğini, bu çerçevede Mali ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının önemli olduğunu söyledi.

KKTC tarafının sağladığı destek ve uyumluluğun da anlaşmanın verimliliğini artırdığını ifade eden Yılmaz, bunun meyvelerinin de Ercan Havalimanı konusunda olduğu gibi alındığını belirterek, Ercan Havalimanı'nı "başarı hikayesi" olarak niteledi. Su projesi sonrası Ercan'ın önemli bir adım olduğunu belirten Yılmaz, Su Master Planını da çok önemli gördüklerini, 17 bin hektar alanın sulamaya açılacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi binasının da gelecek yıl tamamlanacağını ifade eden Yılmaz, e-devlet projesinin de önemli bir proje olduğunu, Kıbrıs Türk halkı için kamuda verimliliğin artacağını kaydetti. Ulaştırmada da büyük iş birliği yapıldığını, 630 kilometre yol yapımının devam edeceğini ifade eden Yılmaz, sağlık, eğitim her alanda iş birliğinin sürdüğünü, elektrikte de Türkiye ve dünyaya bağlanma imkanı sağlanacağını, yenilenebilir enerjinin ülkenin önünü açacağını belirtti. Pile-Yiğitler yolundaki çalışmaları da takdir ettiklerini ifade eden Yılmaz, Rumların uzlaşmaz adımlarının boşa olduğunu söyledi, KKTC'nin yeni yaşını tebrik etti ve şehitlere ve gazilere şükranlarını sundu.

"Anavatan'a ne kadar teşekkür etsek azdır"

Başbakan Üstel de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100., KKTC'nin 40. yılını kutladıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye açtığı yolları, kapıları sonuna kadar zorlayıp içeriye gitmeye çalıştıklarını söyledi. BM'deki çağrılar sonrası Türk Devletleri Teşkilatı üyeliği ve Azerbaycan ziyaretine işaret eden Üstel, bu gelişmeleri KKTC için tarihi olarak niteledi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin de bugün en üst düzeyde cumhuriyet bayramına katılım gösterdiğini ifade eden Üstel, Kıbrıs'ta iki devlet vurgusu yaparak, Güney Kıbrıs'ın engellemelerine rağmen KKTC'yi geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Mali İşbirliği Protokolleri ile ülkeyi geliştirmeye çalıştıklarını, Su projesinin büyük bir nimet olduğun, Elektrik projesinin de ikinci büyük proje olacağını ifade eden Üstel, yeşil enerji yolunun önünün de açılacağını belirtti.

Ercan Havalimanı'nın açılmasının KKTC için çok olumlu olduğunu, ekonominin olumlu yönde ilerlediğini, eğitimde ve turizmde de daha iyi noktalara gideceklerini belirten Üstel, "Anavatan'a ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Barış Harekatı'nın seneye 50'nci yılının olacağını, Gazze'de çocukların ölmesine dünyanın seyirci kaldığını ifade eden Üstel, "Biz de bu saldırılara maruz kaldık, Gazze'de de bu saldırıların durması için ne BM ne AB ağzını açmıyor" ifadelerini kullandı. Pile'de BM'nin tutumunu gördüklerini ifade eden Üstel, Gazze'de savaşın durmasını dünyaya mutluluk gelmesini temenni etti. - LEFKOŞA