Cevdet Yılmaz: İç cephemizi kuvvetlendirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İç cephemizi kuvvetlendirip enerjimizi milli hedeflerimize yönlendirmek durumundayız. Bunu yaptığımız zaman hem Türkiye hem de daha geniş coğrafyamız çok farklı bir döneme kavuşacaktır." dedi.

Yılmaz, Elazığ Dernekler Birliği Federasyonu (ELBİRFED) tarafından bir otelde düzenlenen "Çayda Çıra Işığında Birlik Gecesi" programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, son çeyrek asırda Elazığ'a altyapı, ulaştırma ve havayolu yatırımlarının yanı sıra hastaneler, yeni okullar ve kırsal kalkınmayı destekleyen önemli projeler kazandırdıklarını söyledi.

Elazığ'ın sanayi, tarım ve turizm alanlarındaki potansiyellerine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, kamu ve özel sektör yatırımlarının birbirini tamamlayan bir anlayışla desteklendiğini ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir şehirleşme vizyonunu son çeyrek asırda hayata geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Elazığ'da da çok önemli yatırımlarımız oldu, çabalarımız oldu. Özellikle 2023 yılında yaşanan deprem çok yıkıcı bir deprem oldu. Asrın felaketi diyoruz. Tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. ve o tarihten bu yana depremin yaralarını sarmak için büyük bir gayret içindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız harcamaların toplamı 100 milyar dolar mertebelerine gelmiş durumda. 450 binden fazla konutu hak sahiplerine dağıtmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyada bunu yapabilecek çok az sayıda devlet var, çok az sayıda ülke var. Türkiye bunu başardı. 2023'ten bugüne sadece yüz binlerce konut yapmakla kalmadı. Bu işin sadece bir kısmı. Yollar yeniden yapıldı. Şehir altyapıları yeniden inşa edildi. Organize sanayi bölgeleri, hastaneler, okullar yeniden yapıldı. Şehirler adeta yeniden kuruldu. Bu süreç kolay olmadı ama Türkiye bunu başardı."

Elazığ'da 2020'de yaşanan deprem ve sonrasındaki dönüşüm olmasaydı, 2023'teki afetin kentte çok daha büyük maliyetler oluşturacağına dikkati çeken Yılmaz, "Elazığ'da yürüttüğümüz çalışmalara baktığınızda, 2020 ve 2023 depremlerinin ardından yaklaşık 34 bin vatandaşımız için konut hak sahipliği kabul edildi ve bugüne kadar 40 bin konut tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu." bilgisini paylaştı.

"Türkiye daha güçlü bir geleceğe yürüyecek"

Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken şehirlerimizin tarihi kimliğini koruyan, yaşam kalitesini yükselten ve afet risklerine karşı daha güçlü hale gelen bir şehirleşme modelini ülkemizin dört bir yanına yaygınlaştırmakta kararlıyız." dedi.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine 81 ilin potansiyelinin maksimum düzeyde harekete geçirilmesiyle ulaşılacağını vurgulayan Yılmaz, "Bu anlayışla hareket ediyoruz ve 81 ilimizi bu anlamda kalkınmamızın bir parçası haline getiriyoruz. Bu anlayışla sürdürdüğümüz çok önemli bir çaba da Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge sürecidir. 40 yılı aşkın süredir milletimizin kaynaklarını tüketen, nice acılara sebep olan terör belasından tamamen kurtulmuş bir Türkiye, ekonomik bakımdan daha güçlü, sosyal bakımdan daha müreffeh ve demokratik bakımdan daha güçlü bir geleceğe yürüyecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Adeta bir ateş çemberinin içindeyiz"

Yılmaz, terörün doğrudan ve dolaylı maliyetlerinin toplam 2 trilyon doların üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Bu 2 trilyon dolar ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine sevk edilebilseydi bugün bambaşka bir noktada olmuş olacaktık. Dolayısıyla bu kaynaklarımızın kalkınmaya, gelişmeye, sosyal refaha, teknolojiye ve ülkemizin ilerlemesine hizmet etmesini istiyoruz. Terörün gölgesinin ortadan kalktığı bir ortamda şehirlerimiz sahip oldukları potansiyeli çok daha etkin bir şekilde değerlendirme imkanına kavuşacak. Gençlerimiz enerjilerini geleceğe, üretime ve başarıya yöneltecektir." diye konuştu.

Elazığ'ın asırlardır yaşattığı kardeşlik, dayanışma ve ortak aidiyet kültürünün bu hedeflere giden yolda ilham veren önemli değerler arasında olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi mezhepten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun 86 milyon bir, beraber ve kardeşlik içinde geleceğe yürümek zorundayız. İç cephemizi kuvvetlendirip enerjimizi milli hedeflerimize yönlendirmek durumundayız. Bunu yaptığımız zaman hem Türkiye hem de daha geniş coğrafyamız çok farklı bir döneme kavuşacaktır. Bugün bölgemizde ve dünyada belirsizliklerin yükseldiği, çatışmaların arttığı, kavgaların yükseldiği bir dönemdeyiz. Böyle dönemlerde birlik ve beraberlik bir kat daha önemli. Bu tür dönemlerde istikrarını koruyan, doğru stratejiler izleyen, doğru politikalar izleyen ülkeler dünyadaki konumlarını daha üst seviyelere çıkaracak. Bugünün bu kaosuyla, karmaşasıyla mücadele edemeyenler ise maalesef çok ağır bedeller ödeyeceklerdir."

"Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok tecrübeli ve dirayetli bir lider olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada böyle liderler pek kalmadı doğrusu. Avrupa'ya bakıyorsunuz, birçok coğrafyaya bakıyorsunuz, yetersiz liderlerin ülkelerine ne büyük maliyetler ürettiklerini hep birlikte görüyoruz. Kimse rencide olmasın diye isim vermeyelim, ülke örneği vermeyelim ama hepimiz etrafımızda olup bitenleri görüyoruz. Adeta bir ateş çemberinin içindeyiz. Bu ateş çemberinin içinde Türkiye Cumhuriyeti istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu öyle kolay bir iş değil. Bu liderlikle olan bir şey. Bu güçlü bir kurumsal altyapıyla, kadrolarla gerçekleşen bir süreç ve bunu mutlaka devam ettirmemiz, bugünün dünyasında ve bölgesinde ülkemizi çok daha üst seviyelere taşımamız lazım. Bu anlamda da dediğim gibi şanslı ülkelerden biriyiz. Tecrübeli kadrolarımız var. Güçlü ve dirayetli bir liderliğimiz var ve her şeyden önemlisi tabii milletimizin feraseti var, basireti var. Bu ortamda ben ülkemizin yolunun açık olduğunu, bugünden çok daha ileri noktalara ulaşacağımızı rahatlıkla ifade etmek isterim."