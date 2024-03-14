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Bingöl Balı Avrupa Birliği'nde Coğrafi İşaret Alan İlk Bal Olma Yolunda

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl balının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret alan ilk bal olma yolunda olduğunu açıkladı. Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin arı ve arı ürünleri alanındaki çalışmalarını takdir etti ve bölgenin doğal kaynaklarını kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bingöl balı şimdi de Avrupa Birliği'nde ilk defa coğrafi işaret alan bal olma yolunda. Süreç belli bir aşamaya geldi. Bu başvuru Avrupa resmi gazetesinde yayımlandı. Dolayısıyla bu sürecin tamamlanmasıyla Avrupa Birliği ölçeğinde coğrafi işaret alan ilk bala sahip olacak." dedi.

Bingöl'de temaslarını sürdüren Yılmaz, Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Yeni Nizamiye ve Bağlantı Yolu, Modern Arıcılık Kompleksi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi binalarının açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin, Bingöl balının markalaşması ve arı ürünlerinin çeşitlenmesi yönündeki çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyledi.

Üniversitenin, arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduğunu anımsatan Yılmaz, 2016 yılında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında pilot üniversite seçilmesinden bu yana yürütülen projelerle önemli mesafe katettiğini belirtti.

Bingöl balının karakteristik tat ve aromasıyla ününü dünyaya yaydığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu binanın yapılmasında hibeleriyle destek olan Kalehan Genç Enerji Üretim A.Ş'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu bir güzel örnek oldu gerçekten. Bundan sonrası da gelir inşallah. Üniversitenin bu alandaki bilimsel araştırmaları ve teknolojiye dayalı yaklaşımları, yerel üreticilere modern yöntemler ve teknikler sunmaktadır. Böylece Bingöl balının ürün kalitesi artırılmakta ve pazarlama olanakları genişletilmektedir. Bölgesel istihdama da ekonomiye de katkıda bulunulmaktadır. Bu, üniversite üretici işbirliği anlamında gerçekten örnek olarak ifade edebileceğimiz uygulamalardan biri. Üniversitelerimiz toplumla, yerel yönetimle, üreticiyle, sanayiciyle, çiftçiyle, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplumla, toplumun bütün kesimleriyle ilişkilerini geliştirmek zorundadır. Üniversite bir eğitim kurumu olduğu gibi bir araştırma ve kalkınma kurumu aynı zamanda. İçinde bulunduğu bölgenin kalkınması, gelişmesi için üniversitenin ortaya koyacağı çabalar son derece kıymetli. Bu da işte bu işbirlikleriyle gerçekleşebilecek bir hedef."

Bingöl balının yerel ekonomiye katkısının artacağına inandığını kaydeden Yılmaz, arıcılık işletmesi, polen, arı sütü ve bal mumu üretimi, sertifikalı ana arı yetiştiriciliği ve arı zehri üretimine özellikle yoğunlaşmak gerektiğini vurguladı.

Bingöl balının daha önce coğrafi işaret aldığını hatırlatan Yılmaz, "Bingöl balı şimdi de Avrupa Birliği'nde ilk defa coğrafi işaret alan bal olma yolunda. Süreç belli bir aşamaya geldi. Bu başvuru Avrupa resmi gazetesinde yayımlandı. Dolayısıyla bu sürecin tamamlanmasıyla Avrupa Birliği ölçeğinde coğrafi işaret alan ilk bala sahip olacak. Buna emeği geçen herkese de ben buradan teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bölgenin doğal kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceklerini aktaran Yılmaz, dün Bingöl Üniversitesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin, iş dünyasına en güzel şekillerde hazırlandıklarını görme imkanı da bulduğunu kaydetti.

Bu üniversitelerin, bir yaklaşımın ve zihniyetin sonucu olduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakan iken bu süreci başlattı ve 'Her ilde bir üniversitemiz olacak. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Her ilde bir üniversitemiz olacak, insanımız yüksek öğretime erişimde sıkıntı yaşamamalı' dedi. 2007 yılında Bingöl Üniversitesi kurulduğunda eleştirenler oldu. 'Bunlar tabela üniversitesi olacak, buradan bir üniversite olmaz' diye yorum yapanlar oldu. O yorumları yapanları şimdi Bingöl Üniversitesi'ne davet edip gezdirmek lazım. Gerçekten bugün iftihar ettiğimiz bir noktaya geldik. Tabela üniversitesi değil, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir şekilde yarışan üniversitelerimiz var. Bingöl Üniversitesi bunun çok güzel bir örneği. Yayın sayısında kişi başı yayın sayısında ilk yirmilerde olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Ülkede, dünyada çok önemli projeler yürüten, çalışmalar yapan bir üniversiteden bahsediyoruz. Gurur duyuyoruz gerçekten Bingöl Üniversitemizle. Demek ki yapılabiliyor. İnanırsanız, emek harcarsanız demek ki başarılıyor."

Programda, Vali Ahmet Hamdi Usta ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak da birer konuşma yaptı.

Daha sonra törende, Yılmaz'a, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliğinin, Yayla Balı Paris Bal Ödülleri Yarışması'nda aldığı "Paris Honey Awards 2024 Gold Quality" sertifikası takdim edildi.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi, Yılmaz ve beraberindekiler, Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi'ni gezdi.

Törene, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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