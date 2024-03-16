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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tunceli'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yılmaz, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan brifing aldı ve iş dünyası ve kanaat önderleriyle buluştu. Ayrıca bir kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Elazığ'dan askeri helikopterle Tunceli'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak Tunceli Valiliği'ni ziyaret eden Yılmaz, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan kente ilişkin brifing aldı. Daha sonra kentte bir otelde düzenlenen "Tunceli İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması"'na katılan Yılmaz burada kısa bir konuşma yaptı.

Kuruldukları günden bu yana bölgesel milliyetçiliğe karşı olduklarını söyleyen Yılmaz, "Bu anlamda son 20 yılda önemli, cesur adımlar attık. İnsanların anadillerini rahatça konuşup, kullanabilmeleri, mezhep, inançlarını rahatça ifade etmeleri noktasında önemli gelişmeler sağlandı. Demokratik standartlar daha da gelişime açıktır. Demokrasi dediğimiz şey bir süreçtir. İnsanlar, konuşurlar, meselelerini tartışırlar, farklı çözümler ortaya koyarlar. Bu konuda da hiç kimsenin aracılığına ihtiyaç duymadığımızı vurgulamak isterim" dedi.

Katılımcıların görüşlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkez Moğultay Mahallesi'nde Tuncelili iş adamı Kazım Güntaş tarafından yaptırılan Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Yılmaz, karayolu ile Pertek ilçesine geçti. Cevdet Yılmaz, buradaki ziyaretlerinin ardından Elazığ'a geçti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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