Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi kucaklaştırmanın peşindeyiz" "Her kim bu projelere karşı çıkıyorsa, 'gereksiz' diyorsa, gaflet içinde değilse ihanet içerisindedir" " Her kim 'ben yatırım yapmadan insanlara iş bulacağım' diyorsa, açıkça yalan söylüyordur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi kucaklaştırmanın peşindeyiz"

"Her kim bu projelere karşı çıkıyorsa, 'gereksiz' diyorsa, gaflet içinde değilse ihanet içerisindedir"

" Her kim 'ben yatırım yapmadan insanlara iş bulacağım' diyorsa, açıkça yalan söylüyordur. Her kim ülkenin yerli kaynaklarını harekete geçirmek yerine 'Londra tefecilerinden para alarak Türkiye'yi kalkındıracağım' diyorsa kökü de ipi de dışarıdadır"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi kucaklaştırmanın peşindeyiz. Sizler şahitsiniz, bugüne kadar asla hemşericilik yapmadık, bölgecilik, mezhepçilik yapmadık. Etnik kökeni, meşrebi, mezhebi, inancı ne olursa olsun kimseyi hor-hakir görmedik. Şu Alevi'ymiş, şu Sünni'ymiş, bunlar Türk'müş, berikiler Kürt'müş, Muhacirmiş, Arap'mış, Çerkeş'miş demedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ile geldiği Kırıkkale'de, Kırıkkale Millet Bahçesi, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi ve Yahşiyan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu. Kırıkkale Gar'ında vatandaşlara hitap eden Oktay,

"Cumhurbaşkanımızın, Asrın Lideri, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere yürekten selamları var. Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi, sizleri, bu milleti o kadar çok seviyor ki, gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez Çünkü aşk ile çalışıyor, şevk ile çalışıyor, sevda ile çalışıyor tüm kadroları ile birlikte. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın inşallah, çok daha hızlı, çok daha dinamik, çok daha coşkulu çalışabilmek için, bıkmadan usanmadan, yorulmadan çalışabilmek için sadece küçük bir ara vermesi gerekti" dedi.

Projenin sadece Kırıkkale'ye değil, Ankara'dan Sivas'a kadar tüm bölge illere çağ atlatacak bir proje olduğunun altını çizen Oktay, "Bugün, ülkemizin en önemli yatırımlarından birini daha devreye almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinin şehrimize, ülkemize ve 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak, hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açıyoruz. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu bir sürecin meyvesi olan Hızlı Tren Hattımız, inşallah, ülkemizin iftihar vesilelerinden de biri olacaktır" açıklamasını yaptı.

Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırdıklarını söyleyen Oktay, Ankara-Eskişehir hattı ile Türkiye'nin dünyanın 8'inci, Avrupa'nın da 6'ncı yüksek hızlı demiryolu işletmecisi olduğunu hatırlattı. 2011 yılında Ankara-Konya, 2014 yılında Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 yılı başında da Konya-Karaman hızlı tren hatlarını hizmete açarak bu atılımları devam ettirdiklerini bildiren Oktay, Şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayısının 73 milyona ulaştığını aktardı.

"Hızlı tren hattı uzunluğu ise 2 bin 228 kilometreye çıkmış oluyor"

Hizmet zincirine, 405 kilometre uzunluğunda, yeni bir halka eklendiğini söyleyen Oktay, "Ankara-Sivas hattının da ilave edilmesiyle, Ankara merkezli yüksek hızlı demiryolu ağımızın en kritik aşamalarından birini daha tamamlıyoruz. Ankara-Sivas hattımız, Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun da önemli bir parçası olacaktır. Bu hattın devreye girmesiyle toplam demiryolu uzunluğunu 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğu ise 2 bin 228 kilometreye çıkmış oluyor" dedi.

"Hızlı tren ve yüksek hızlı trende de dünyanın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz"

Halihazırda toplam 3 bin 593 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "İnşallah Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi, hızlı tren ve yüksek hızlı trende de dünyanın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz. Birileri bunu anlayamaz tabi Kılıçdaroğlu ve avanesi ne diyordu? 'Fransa'daki gibi olmaz' diyorlardı ya? Halbuki biz dünya liderliğine oynuyoruz. Türkiye birilerini izleme noktasında değildir. Kılıçdaroğlu ve avanesi düşünsünler" diye konuştu.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattının hayırlı olmasını dileyen Oktay, "Bu muhteşem eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'ye son 21 yılda 29 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Oktay, eğitimde, gençlik ve sporda, sosyal yardımlarda çok önemli hizmetlere imza attıklarını aktardı.

"1,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik"

Sağlıkta, 300 yataklı Yüksek İhtisas Hastanesiyle birlikte 16 tesis yaptıklarını bildiren Oktay, "Çevre ve şehircilikte; TOKİ vasıtasıyla 4 bin 45 konutu tamamladık, bin 400 konutun yapımına devam ediyoruz. Kırıkkale'deki 3 millet bahçesi projemizden 2'sini tamamladık, birinin yapımı sürüyor. Ulaştırmada, 39 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 235 kilometreye çıkardık. Bugün açılışını yaptığımız hızlı tren hattı yanında, Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun Hızlı Tren hattının ilk etabının projesini tamamladık, inşasını 2023 yılı yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda, 5 baraj, 5 sulama tesisi, 28 dere ıslahı, 2 hidroelektrik barajı inşa ettik. Kırıkkaleli çiftçilerimize toplam 1,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide; şehrimize Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile bir teknokent ve bir araştırma-geliştirme merkezi kurduk. Enerjide; Kırıkkale'ye, Bahşılı'ya, Balışeyh'e, Yahşihan'a, Çelebi'ye, Çerikli'ye, Delice'ye ve Keskin'e doğal gaz arzı sağladık" açıklamasını yaptı.

Karakeçili ve Sulakyurt'a da yakında doğalgaz arzı sağlamayı planladıklarını söyleyen Oktay, "Elbette Kırıkkale'mize tüm bunları yaparken, diğer 80 vilayetimizi de ihmal etmedik" dedi.

"Ulaşım projelerimiz şehrimize, ülkemize ve milletimize yeri doldurulamaz faydalar sağlıyor"

Türkiye Yüzyılı inşasını projeler üzerine oluşturacaklarını söyleyen Oktay, Kırıkkale'nin ülkenin en önemli ulaşım kavşaklarından biri olduğunu dile getirdi. Oktay, "İster duble yol, ister otoyol, isterse demiryolu olsun, ulaşım projelerinin çok geniş bir alanda etkisi bulunuyor. Öncelikle şehirlerimiz arasındaki seyahat süresi kısalıyor. Ulaşım, her açıdan daha konforlu ve rahat hale geliyor. Tatil ve bayram günlerinde yollarımız kan gölüne dönmüyor. Emisyonu ve egzoz gazını azaltarak, hava kirliliğinin önüne geçiyoruz. Yeşil dönüşümde de liderliğe yürüyeceğiz. Akaryakıttan tasarruf ettirerek, vatandaşın bütçesini koruyor. Vakitten kazandırarak, insanımızın ailesine, işine, arkadaşlarına daha çok zaman ayırmasını sağlıyor. İller ve bölgeler arasında insan ve ürün hareketliliğini hızlandırıyor. Turizm sektörünün gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Şehrin cazibesini artırarak, daha fazla yatırım çekmesine de katkı yapmakta. Bunların haricinde ulaşım projelerimiz şehrimize, ülkemize ve milletimize yeri doldurulamaz faydalar sağlıyor" diye konuştu.

Oktay, "Biz ulaşım yatırımlarına, Kılıçdaroğlu ve avanesi gibi asla dar bir açıdan bakmıyoruz. birisi de diyordu ya ne gerek trene. Bu eserleri aynı zamanda ülkemizin, özellikle de gençlerimizin geleceğine yapılmış, çok değerli birer yatırım olarak görüyoruz. Bu durum sadece yol, köprü, havalimanı, hızlı tren hatları için değil; ülkemizin ilk elektrikli otomobili TOGG için de geçerlidir. TCG Anadolu,, Altay, Kızılelma, Akıncı gibi savunma projelerimizi de gördük değil mi'Bu durum; yarın açılışını yapacağımız Akkuyu Nükleer Güç Santralimiz için de aynı şekilde geçerlidir. Her birisi son 2 ayda açılışını yaptığımız dünya çapında projeler" açıklamasını yaptı.

Togg'un geleceğin otomobil teknolojisinde söz sahibi olmak demek olduğuna dikkat çeken Oktay, şunları söyledi; Kızılelma; insansız hava araçlarında yeni bir çığır açmak demektir. Altay, terörle mücadelede kimseye muhtaç olmamak, hiç kimseden icazet almamak demektir. Recep Tayyip Erdoğan birisinden ya da bir ülkeden icazet alır mı. Bunlar Batı'dan aferin bekliyorlar. Sana söz diyorlar, hem kendilerine destek veren Kandil, FETÖ, onlara söz veriyorlar. Anadolu, Mavi Vatanı çok daha güçlü bir şekilde korumak demektir. Akkuyu, Türkiye'nin artık nükleer ülkeler ligine yükselmesi demektir. Bunların hepsi aynı zamanda üretim, yatırım, istihdam, ihracat demektir. Bunlar ithalatımızın azalmasıyla birlikte yabancıya gidecek paramızın milletimizin cebinde kalması demektir" şeklinde konuştu.

Oktay, Her kim bu projelere karşı çıkıyorsa, "gereksiz" diyorsa, gaflet içinde değilse ihanet içerisindedir" diyerek, "Her kim 'ben yatırım yapmadan insanlara iş bulacağım' diyorsa, açıkça yalan söylüyordur. Her kim ülkenin yerli kaynaklarını harekete geçirmek yerine 'Londra tefecilerinden para alarak Türkiye'yi kalkındıracağım' diyorsa kökü de ipi de dışarıdadır. Çünkü bugün muhalefetin hayranlık duyduğu ülkeler, ulaştıkları refah seviyesine sağdan-soldan borç para dilenerek değil, işte böyle geldiler. Kılıçdaroğlu'nun sürekli örnek gösterdiği ekonomiler; yoldan, köprüden, hızlı trenden kısarak değil; daha fazla yatırım yaparak büyüdüler, geliştiler" ifadelerini kullandı.

"Kırıkkale turizmden yatırıma, tarımdan istihdama birçok alanda hızlı tren hattının faydalarını görecektir"

Türkiye'ye eser kazandırmaya devam edeceklerini söyleyen Oktay, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesine de bu açıdan yaklaşıyoruz. Kırıkkale'mizin, ülke genelindeki hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize bağlanmasıyla artık şehrimizde de yeni bir dönemin başladığına inanıyoruz. Kırıkkale, önümüzdeki yıllarda ulaşımla birlikte turizmden yatırıma, tarımdan istihdama birçok alanda hızlı tren hattının faydalarını görecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Asla hemşericilik yapmadık, bölgecilik, mezhepçilik yapmadık."

Bütünleştirici bir siyaset benimsediklerini belirten Oktay," Biz diğer 80 vilayetimizle birlikte Kırıkkale'mize de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en güzel şekilde hizmet etmenin derdindeyiz. Biz insanlarımızı etnik ve mezhep farklılıkları üzerinden bölmenin değil, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi kucaklaştırmanın peşindeyiz. Sizler şahitsiniz, bugüne kadar asla hemşericilik yapmadık, bölgecilik, mezhepçilik yapmadık. Etnik kökeni, meşrebi, mezhebi, inancı ne olursa olsun kimseyi hor-hakir görmedik. Şu Alevi'ymiş, şu Sünni'ymiş; bunlar Türk'müş; berikiler Kürt'müş, Muhacirmiş, Arap'mış, Çerkeş'miş demedik" dedi.

"Lafa değil, işe ve icraata bakacağız"

"Üç-beş oy uğruna birilerinin bu milleti bölmesine, parçalamasına; kardeşi kardeşe düşman etmesine fırsat vermeyeceğiz" diyen Oktay," Türkiye'nin tekrar 70'lerin, 90'ların anarşi günlerine geri döndürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Fitne tüccarlarına karşı hep birlikte uyanık olacağız. Kifayetsiz muhterislerin oyununa gelmeyeceğiz. Emperyalistlerin propagandalarına aldanmayacağız. Hayal satan işportacı siyasetçilerin vaatlerine kanmayacağız. Oy kullanmaya giderken öfkeyle, kırgınlıkla, kızgınlıkla değil; sağduyuyla, basiretle, ferasetle hareket edeceğiz. Hele hele "pireye kızıp yorganı yakanlardan" asla olmayacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi lafa değil, işe ve icraata bakacağız. Hep birlikte elimizi vicdanımıza koyacak, "doğruya doğru" diyerek şehrimiz ve ülkemiz için en isabetli kararı vereceğiz. Sizlerden, tercihte bulunmadan önce şu soruları kendinize samimiyetle sormanızı istiyorum. Daha 7'kişi bir araya gelemeyenlerden, ülkeye ve millete hayır gelir mi? Daha kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler, Türkiye'nin herhangi bir meselesini çözebilir mi? Hızlı treni "israf" gören, "yola ne gerek var" diyen, İHA'ya, SİHA'ya, AKINCI'ya düşmanlık eden, ülkemize yatırım yapabilir mi? Hiçbir vaadini yerine getirmeyen bir şahsın, vaatlerine güven olur mu? Şimdiye kadar verdiği hiçbir sözü tutmayan birisinin, sözlerine itibar edilir mi? Devri iktidarlarında milletimize zulümden, baskıdan, yasaktan, yokluktan ve yoksulluktan başka bir şey vermeyenler, bu ülkeye huzur getirebilir mi? Terör örgütü elebaşlarının destek açıkladığı bir adayın, FETÖ ve PKK'yla mücadele etmesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için dün Başkent'ten hareket etti. Başkentten başlayan ilk sefere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.