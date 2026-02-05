Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te sosyal konut temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' deyip engelleyenler ne tür sonuçlara yol açtılar? Bunu en yakın zamanda depremlerde gördük. İnşallah bu dönüşümü daha da hızlandırarak devam ettireceğiz." dedi.

Şahinbey Belediyesince yaptırılacak 3 bin 414 sosyal konut temel atma töreninde konuşan Yılmaz, sosyal konut projelerinin makroekonomik politikalar açısından kıymetli olduğunu söyledi.

Sosyal konut politikalarını destelediklerini belirten Yılmaz, TÜİK rakamlarına Türkiye'deki 100 haneden 27'sinde kira ödendiğini, ev sahibi olanların sayısı artırıp kiracıların sayısını azalmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ne kadar büyük bir devlet ne kadar büyük bir millet olduğunu bir kez daha ispat ettiğini, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 455 bin deprem konutunun tamamlandığını dile getiren Yılmaz, "Sadece konut değil, altyapısıyla, yollarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, organize sanayileriyle, küçük sanayileriyle, üst yapısıyla ve altyapısıyla bölgemiz adeta yeniden inşa edildi. Gaziantep merkez belki daha kısıtlı ama Nurdağı'nda, İslahiye'de neredeyse yeniden o ilçelerimiz kuruldu. Gaziantep'te de önemli bir dönüşüm gerçekleştirildi. Bir taraftan da işte Türkiye'mizi çok daha güvenli bir geleceğe hazırlıyoruz ve çok daha dirençli şehirler inşa ediyoruz. Sadece geçmişin yaralarını sarmak diye bakmayalım bu sürece. Aynı zamanda şehirlerimizi geleceğe çok daha dirençli dayanıklı bir şekilde hazırlıyoruz. İnsanımızın çok daha güvenli bir ortamda yaşamasını temin ediyoruz. Gaziantep'te de bugüne kadar 25 bin 237 konut 4 bin 463 köy evi ve bin 353 iş yerinin teslim tamamladık." dedi.

Kentsel dönüşümde en başarılı illerin başında Gaziantep'in geldiğini, kurum ve kişilerin birliği ve beraberliğiyle hem yaraları hızlı sardıklarını hem de çok verimli işler yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlçe belediyesinden bahsediyoruz Başkaları onun yaptığını yapsa sabahlara kadar anlatırlardı herhalde ama biz böyleyiz. Çok iş yapmaktan az konuşuyoruz. Bazıları da az iş yapıyorlar, çok konuşuyorlar. Biz çok iş yapmaya devam edelim ama arada bir de konuşalım. Çünkü hiç konuşmayınca da olmuyor. Bu sefer de boşluğu popülist siyasetçiler dolduruyor. Algı oluşturanlar dolduruyor. Ben huzurlarınızda Mehmet Tahmazoğlu başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İlçe belediyesinden bahsediyoruz. Tüneller yapıyor, koca yollar açıyor. Parklar, okullar, kongre merkezleri, kütüphaneler, camiler yapıyor. Bir tane değil, üç tane değil. 10 bin tane konut yapmış, 'Şimdi bir 10 bin konut daha yaparım' diyor. Daha ne olsun? Şahinbey Belediyesinin yaptığını birçok metropol belediye başkanı yapamıyor bugün. Onların da biraz sorgulanması lazım. Bahanelerin arkasına hiç kimse sığınmasın. Bir ilçe belediyesi 10 bin sosyal konut yapıyorsa ne için Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de yapmasın? Maalesef göremiyoruz bunları. İnşallah örnek alırlar. Yaparlarsa bizde mutlu oluruz, onlara da teşekkür ederiz. "

Kentsel dönüşümün lüks değil, ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Şahinbey Belediyesinin bu kapsamda vatandaşlarla uzlaşarak 3 milyon 769 bin 918 metrekarelik alanda çalışma yürüttüğünü, 11 bin 105 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdiğini anlattı.

Yılmaz, "Kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' deyip engelleyenler ne tür sonuçlara yol açtılar? Bunu en yakın zamanda depremlerde gördük. İnşallah bu dönüşümü daha da hızlandırarak devam ettireceğiz. Bu konuda kanunlar çıkardık. Bu dönemde yeni bir başkanlık kurduk. Kentsel dönüşümü ayrı bir başkanlık olarak organize ettik. Kentsel dönüşüm kanunlarında değişiklik yapıp kolaylaştırdık. Dolayısıyla daha hızlı bir çalışma bekliyoruz. Şahinbey Belediyesi, sosyal konutta da bugün 3 bin 414 konut yapacak, daha önce yaptıklarını da düşündüğünüzde yaklaşık 13 bin 500'e doğru yükselmiş olacak. İnşallah bunun 20 bin olduğunu da görürüz." dedi.

Zor zamanlarda, fırtınalı dönemlerde liderlerin öneminin daha arttığına işaret eden Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübe ve iradesi olmasa deprem sonrası bu inşa faaliyetlerinin olmayacağını kaydetti.

Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Belli yerlerde belki şu anda enkazın bile kaldırılmadığını görecektik. O bol bol konuşup gezenlerin ne iş yaptıkları görüyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Buyursunlar belediyelerinde maharetlerini göstersinler biz de yarın merkezi idareye geldiklerinde bu işleri yapabilirler diye inanalım, güvenelim. Yapabiliyorlar mı? Ankara'nın trafiğini görüyoruz. Ankara, içme suyu problemi yaşıyor. Başkentimiz de trafik sorunu ve çilesi yaşıyor. Bunlar da kendini ispat edemeyen, yerelde hizmet edemeyen genelde edebilir mi? İnanın yapamaz. Sorunlar yok mudur? Elbette vardır. Tüm dünyada var. Dünyanın zorlu bir döneminden geçiyoruz. Bölgemizde önemli gelişmelerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Özellikle böyle dönemler afet dönemlerinde jeopolitik gerilimlerin arttığı dünya siyasetinin karıştığı, dünya ekonomisinin zorlu dönemlerinde liderlik, dirayet, tecrübe bir kat daha önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tecrübeli ve dirayetli bir lider olarak başımızda."

Konuşmaların ardından dua edildi ve sosyal konutların temeli atıldı.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.