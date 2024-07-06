Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ın Hollanda maçını izlemek üzere Almanya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı izlemek üzere Kısıklı'daki evinden çıkarak Almanya'ya gitti. Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile saat 22.00' de Almanya'nın Berlin'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı izlemek üzere Kısıklı'daki evinden çıkarak Almanya'ya gitti.
A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile saat 22.00' de Almanya'nın Berlin'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. - İSTANBUL