Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide güçlü bir kadro kurduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ekonomide güçlü bir kadro kurduk. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz." - BATMAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ekonomide güçlü bir kadro kurduk. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz." - BATMAN
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