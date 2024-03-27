Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide güçlü bir kadro kurduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ekonomide güçlü bir kadro kurduk. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz." - BATMAN