Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz. Yeni evine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 300 bininci deprem konutunun anahtarını teslimi törenine katıldı. Törende, yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Malatya'mızın 13 ilçesinde 719 mahallesindeki her bir kardeşime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Deprem bölgesinde bugün 300 bininci konutumuzun dağıtımını yapıyoruz. Bugün yeni yatırımlarımızın resmi açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu konutlarda emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Bugün Malatya'dayız. Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malatya hem Türkiye'nin hem bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir. Ülkemize önemli katkılar yapan bu şehirle gurur duyuyoruz. Malatya'yı asla ihmal etmedik. Malatya halkına aşkla hizmet ettik. Bundan sonrada aynı aşkla sizler için çalışmaya devam edeceğiz. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Malatya'ydı. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı kara toprağa verdik. Deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu meydana gelen kardeşimin sayısı 52 bindir. Depremden sonra geride kalan kardeşlerime sabır diliyorum. Allah bu acıyı bir kez daha yaşatmasın. 6 Şubat acısı bizim derdimiz oldu. Ama bu dert bize dayanışmayı bir ve beraberliği yeniden başlamayı öğretti. Biz de o gece hemen harekete geçtik. 7/24 çalıştık devletin tüm kurumlarıyla beraber. Kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık. Yapılanı edileni sizler de görüyorsunuz. Ocak ayında 201 bin, Haziran'da 250 bininci konutumuzu depremzedelere teslim etmiştik. Deprem bölgemizdeki 5 ilimizde Diyarbakır, Gaziantep, Kilis Osmaniye ve Adana'da anahtarların çok önemli kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'da çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Bugüne kadar Malatya'mızın merkez ve ilçelerinde 27 bin 540 bin konut kırsalında ise 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 369 haneyi depremzedelere teslim ettik. Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde 7 bin 23'ü konut 2 bin 16'sı köy evi olmak üzere toplam 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya genelinde tam 43 bin 408 hak sahibi kardeşimiz yeni yuvasının anahtarlarına kavuşuyor. Bu arada iş yerlerimizin de yapımı sürüyor. Bugün kuraları çekilecek 2 bin 8 iş yeri ile birlikte teslimatını yaptığımız toplam işyeri sayısı 3 bin 25'e çıkıyor. Sadece Malatya'da değil, diğer illerimizde de çalışmalar devam ediyor. Hatay'da 16 bin 993 konut ve köy eviyle bin 355 işyerini, Kahramanmaraş'mızda 5 bin 749 konut ve köy eviyle 662 iş yerini, Adıyaman'ımızda bin 430 konut ve köy eviyle 44 iş yerini, Diyarbakır'ımızda 5 bin 713 konut ve köy evini, Adana'mızda 4 bin 60 konut ve köy evini, Gaziantep'imizde 2 bin 449 konut ve köy evini, Şanlıurfa'mızda 2 bin 676 konut ve köy evini, Elazığ'mızda bin 709 konut ve köy evini Osmaniye'mizde 373 köy evini tek seferde teslim ediyoruz. Böylelikle 300 bin sınırını aşarak bugüne kadar 13 ilimizde 295 bin 929'u konut ve 8 bin 927'si iş yeri olmak üzere toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz. Yeni evine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar çalışacağız" dedi.

"Malatya'mıza yepyeni bir çehre kazandırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya'da yapımı tamamlanan 41 projenin de toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım bedeli 5 milyar 940 milyonu bulan bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yepyeni bir çehre kazandırıyoruz. Depremde zarar gören tarihi hükumet binamızı restore ederek yeniden ayağa kaldırdık. Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Akçadağ ve Doğanşehir'de 6'sı ilkokul biri anaokulu ve 5'i ortaokul olmak üzere 212 derslikten oluşan toplam 12 eğitim yuvamızın kapılarını öğrencilere açıyoruz. Yol, köprü, içmesuyu hattı, tarımsal sulama, kaldırım, menfez ve spor tesisleri yapımları kapsamında birçok projeyi başarıyla tamamladık. Malatyalıların hayatına dokunan bu yatırımları hizmete açıyoruz. Emeği geçen bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kayısı üreticilerine müjde verdi

"Nisan ayında zirai don hadisesi yaşadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirai don kayısı üretimine zarar verdi. Sigortasını yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemeleri bitirdik. Tarım sigortası olmayan çiftçilerimizin masraflarının karşılanması içinde yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz destek ödemelerine bu ay içinde başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehirlerimizi modern ve güvenli bir yapıya kavuşturuyoruz"

"Bu süreçte sadece yeni konutlar inşa etmiyoruz. Şehirlerimizi modern ve güvenli bir yapıya kavuşturuyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya'da şire pazarıyla birlikte yüzüncü yıl ve koyumcular çarşısını da yeniden ayağa kaldırdık. Kahramanmaraş'ta kapalı çarşı ve demirciler çarşısını aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Hatay'da uzun çarşı, habibiye camiinin Kemalpaşa ve Kurtuluş caddelerini tarihi kimliğiyle yeniden bütünleştiriyoruz. Adıyaman'da kent meydanını, Şanlıurfa, Osmaniye, ve Elazığ'da kültürel mirasımızı tekrar canlandırıyoruz. Bizim gündemimizde ülke ve millete hizmet var. Güvenli yuvalara kavuşturmak var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi yarım asırdır canını acıtan terör belasından kurtarmak var" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Yeni yuvalarımızın afetzedelere hayırlı olmasını diliyorum. Küllerimizden yeniden doğuyoruz. 300 bin çiçek daha açıyor. Malatya umutla aşkla ayağa kalkıyor. 11 ilimizde her şey yeniden başlıyor. Bu yuvaları Türk milleti tamamlamıştır. Türkiye yüzyılının mimarı Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır. Biz depremzede kardeşlerimiz için ne yapıyorsak aşkla yapıyoruz. Biz laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Biz onların yalanları ve iftiralarına yeniden şahlanışla cevap vereceğiz. Tek bir an bile durmayacağız yuvalarımızı söz verdiğimiz zamanda telim edeceğiz" dedi. - MALATYA