Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sondaj Gemisi çalışanlarının yeni yılını kutladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuz Sondaj Gemisi'nde personelin yeni yılını kutlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Bayraktar, "Yeni yıla burada arkadaşlarımızla giriyoruz. Sizlere de selam ve saygılarımızı iletelim istedim" dedi.

Telefon aracılığıyla hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle Filyos'ta şu anda Yavuz Gemimizde yeni yıla hazırlanan tüm kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Yapılacak tüm sondaj çalışmalarında bereketli neticeler almayı da Allah'tan temenni ediyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun inşallah. Şimdi Taşucu'ndan tüm bu heyetimize, ekibimize katılacak olan gerek Çağrı Bey, gerekse Yıldırım onların da katılmasıyla dünyada sayılı filolar arasına girmiş olacağız. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Bütün bunlarla beraber Gabar'da da üretimin artıyor olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. ve bütün bunlarla inşallah Karadeniz'deki neticeler de yüzümüzü güldürüyor. Önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.