Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza...
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz."
AA / Barış Gündoğan - Politika