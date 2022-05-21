Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza...

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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