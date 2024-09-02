Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell CEO'su Wael Sawan'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından taraflar arasında bir fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin detayları hakkında henüz bilgi verilmedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Shell Üst Yöneticisi Sawan'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşıldı.