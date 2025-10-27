Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Starmer ile Eurofighter Typhoon anlaşması için imzaları attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Starmer ile Eurofighter Typhoon anlaşması için imzaları attık
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri, heyetler arası görüşmeler de imzalandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri, heyetler arası görüşmeler de imzalandı. Biz de Sayın Starmer ile bu konudaki iş birliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak, aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği sonrası Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'i ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Birleşik Krallık, ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca, çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili iş birliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız" diye konuştu.

'BU İŞ BİRLİĞİNİN MÜŞTEREK PROJELERE KAPI ARALAYACAĞINA İNANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri, heyetler arası görüşmeler de imzalandığını belirterek, "Biz de az önce Sayın Starmer ile bu konudaki iş birliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak, aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık'ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık'la bu iş birliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL HÜKÜMETİNİN DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü görüşmede ayrıca Gazze'deki gelişmeleri de ele alarak değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bu vesileyle Sayın Başbakanı Filistin Devleti'ni tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallık'la da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor" dedi.

'İÇ VE DIŞ AKTÖRLERİN ÖNLENMESİ GEREKİYOR'

Ukrayna'daki son gelişmeleri de değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Dördüncü yılını tamamlamakta olan bu savaşın, bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik. Suriye'de ise kalıcı istikrarın Suriye Hükümeti'nin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizle vurguladık. Bu çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme çabalarının da önlenmesi gerektiğine önemli üzerinde durduk" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR MİHENK TAŞI'

Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ise, Türkiye'nin giderek artan bir öneme sahip olduğunu kaydederek, "Burada çok büyük bir adım attık bugün. ve stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz. ve şu aşamada ilk Birleşik Krallık Türkiye ikili iş birliği çerçevesini burada duyuruyoruz. ve bu gerçekten çok önemli bir mihenk taşı. Şu anda mevcut olan iş birliğimizin derinliğini artıracak ve bunu daha ileriye taşıyacak bir adım. Bütün bunun kalbinde bugün imzalamış olduğumuz anlaşma var. Birleşik Krallık Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve gelecekte de daha fazlasını sağlamak tercihi var. Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki iş birliğimizi artıracak. ve aynı zamanda hem burada hem de Birleşik Krallık'ta ekonomik büyümeyi artıracak. ve bu çerçevede 20 bin istihdam imkanı sağlanacak" dedi.

