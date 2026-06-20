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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Dan İstanbul'da Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Dan İstanbul'da Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan ile İstanbul'da bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede, Türkiye-Romanya arasında ticaret, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğine vurgu yapılırken, Karadeniz'de güvenlik ve Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Romanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Contraamiral Roman korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim töreni için İstanbul'da bulunan Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan ile törenin ardından İstanbul Tersane Komutanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmenin detaylarına ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak iki ülkenin ticaret, savunma ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğine önem verdiklerini belirterek, ilişkileri geliştirmeye yönelik adımları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın iş birliği içinde olmasını önemsediklerini, Türkiye'nin kıyıdaş ülkelerle eş güdüm halinde Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İran'da barışın tesisi konusunda yaşanan olumlu gelişmelerin, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi konusunda da sağlanması için Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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