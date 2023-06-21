Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmenin detayları açıklanmadı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.