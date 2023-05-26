Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Iğdır Şubesi Teşkilat Buluşması'nda konuştu

Memur-Sen Iğdır Şubesi, "Teşkilat Buluşması"nda sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, AK Parti'den Iğdır milletvekili seçilen Cantürk Alagöz'ün telefonundan aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondakileri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Iğdırlı kardeşlerim, sizleri öncelikle en kalbi duygularımla selamlıyorum. Iğdır'da gerek parti teşkilatımız, gerekse Cantürk kardeşimizle birlikte yeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde Iğdır farklı bir sıçramayı gerçekleştirecek, İnşallah atacağımız adımlarla, Iğdır-Azerbaycan arasında da yeni adımları atmak suretiyle Iğdır'la Nahçıvan arasındaki beraberliği, gerek demir yolunda, gerekse otoyolda çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Ben sizi buradan selamlıyorum ve gerek parti teşkilatımız, gerekse Cantürk kardeşimiz Iğdır'da çok çok faydalı işler gerçekleştirecek, Allah yar yardımcımız olsun."

Alagöz de "Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımı sunuyorum, emanetiniz bizlerde, merak etmeyin." ifadesini kullandı.