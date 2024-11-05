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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Caparov'a "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg hediye etti.

Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Caparov'a yolcu koltuğunda eşlik etti. Yolculuk sırasında Erdoğan, "Bak, ses mes hiçbir şey yok. Kadirli Doğan (Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov), biliyorsun beyazdan başkasını kullanmıyor." dedi.

Caparov da "Çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu benim için büyük bir hediye." ifadelerini kullandı.

Caparov, Erdoğan'a at hediye etti

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile geleneksel Kırgız çadırını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Caparov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elmayla besledi.

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika
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