Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanun teklifi diye Meclis'e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanun teklifi diye Meclis'e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanun teklifi diye Meclis'e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır." Politika Kaynak: AA / İsmail Çimen Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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