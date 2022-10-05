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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanun teklifi diye Meclis'e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanun teklifi diye Meclis'e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanun teklifi diye Meclis'e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanun teklifi diye Meclis'e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır."

Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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