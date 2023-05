Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yola çıkarken çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik." dedi.

Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'na katıldı.

Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, HAK-İŞ'in 15. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 47 yıldır azimle sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için HAK-İŞ'e teşekkür eden Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne kadar HAK-İŞ çatısı altında ter döken, mücadele veren, çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. HAK-İŞ'te çalışmış ancak şimdi aramızda bulunmayan, ebediyete irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin bugünlere ulaşmasında emek mücadelemizin öncüleri olarak gördüğümüz o kardeşlerimizin çok önemli payı var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sadece işçilerin çalışma hayatıyla ilgili kazanımlarında değil, Türkiye ekonomisinin büyümesinde ve gelişmesinde de HAK-İŞ'in katkılarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiyse, her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüme kaydettiyse, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, iş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamını 32 milyona yaklaştırdıysa, ihracatını 36 milyar dolardan 255 milyar dolara çıkardıysa, hasılı sanayiden turizme, savunmadan üretime kadar her alanda yüzyılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Türkiye bugünlere sadece şehitlerimizin kanlarıyla değil, işçilerimizin aziz ve mübarek alın terleriyle de gelmiştir. Rabb'im hepinizden razı olsun. Ülkem ve milletim adına her birinize, HAK-İŞ nezdinde tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi, ülkemizdeki 16 milyonluk büyük emekçi ailesinin bir ferdi olarak görüyoruz.

Ailesinin rızkını kaptanlık yaparak temin etmiş bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Daha sonra ticarete atılmış, esnaflık yapmış, rızkını ticarette aramış biriyim. Şafakla beraber uyanmanın, kışın soğuğunda otobüs beklemenin, kalabalıklar arasında işe gitmenin, gazete kağıtları üzerine serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Alın teriyle kazanılan paranın ne kadar kıymetli, ne kadar bereketli olduğunu hamdolsun çok iyi bilirim."

"Mazisini inkar edenlerden olmadık"

Erdoğan, işçilerin evlerine ekmek götürmek için zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini çok iyi bildiğini belirterek, aileden, çevreden öğrendikleri, daha sonra kişisel hayatta bizzat yaşayarak tecrübe ettikleri bu değerlerin kendilerine hep rehberlik ettiğini söyledi.

"Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık. Mazisini inkar edenlerden, köklerine sırtını dönenlerden olmadık. Ülkemize ve milletimize siyaset yoluyla hizmet mücadelemizi işte bu birikimin, bu hafızanın kılavuzluğunda yürüttük." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan itibaren daima sizlerin hakkını vermeye çalıştık. Bizden önce işçilerimizin en önemli meselesi 1 Mayıs'tı. Hemen her 1 Mayıs'ta olaylar olur, kimi zaman kan dökülürdü. Marjinal örgütler ve illegal yapılarda bu durumu istismar ederdi. Buna 2008 yılında son vererek, 1 Mayıs'ı önce Emekle ve Dayanışma Günü, ardından da resmi tatil ilan ettik. Bunu, biz yaptık. Ayrıca örgütlenme, sendikal haklar, işçi sağlığı ve güvenliği noktasında da çok önemli adımlar attık. Çıkardığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu alanda yapılan tarihi bir reform mahiyetindedir. Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayarak, özellikle sağlık alanında herkesin aynı kalitede hizmet alabilmesini temin ettik. Darbe döneminin mirası olan kılık kıyafet yönetmenliğini değiştirerek, ayrımcı ve baskıcı uygulamalara biz son verdik."

Ücretler konusunun en hassas oldukları alanların başında geldiğini ifade eden Erdoğan, "Biz, göreve geldiğimizde asgari ücret neydi? 184 liraydı, dolar olarak söyleyecek olursak 126 dolara tekabül ediyordu. Bugün asgari ücret ne oldu? 8 bin 500 lira oldu. Dolar bazında bakarsak, yaklaşık 440 dolar." diye konuştu.

"Alım gücü kat ve kat yükselmiştir"

Bunun başka örneğinin ise muhalefetin sürekli ağzına doladığı akaryakıt fiyatları olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"2002'de benzinin litre fiyatı 1,5 liraydı, asgari ücretle 110 litre benzin alınabiliyordu. Aradan geçen yıllarda petrolün varil fiyatı 25 dolardan 77 dolara çıkmasına rağmen, bugün asgari ücretle 410 litre benzin alınmaktadır. Benzer örnekleri birçok başlığa teşmil etmek mümkündür. Hükümetlerimiz döneminde asgari ücret ve diğer ücretlerdeki artış sadece rakamsal değil, reel olarak da alım gücü kat ve kat yükselmiştir. Sadece asgari ücret örneği bile, iktidarımızın işçisine, memuruna, emeklisine verdiği önemi göstermektedir. Yola çıkarken çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Hamdolsun, son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Emeklisinden memuruna, engellisinden şehit yakını ve gazilerimize kadar toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk. Ekonomimiz büyüdükçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin tamamının hak ettiği payı almasını sağladık. Hatta ülkemizin yaşadığı ciddi sıkıntılara, tabii afetlere, küresel ekonomik krizlere, bölgemizdeki çatışmalara rağmen bu hassasiyetimizi koruduk."

Erdoğan, Kovid-19 salgını döneminde önceliği insanların sağlıyla, işini de korumasına verdiklerini hatırlatarak, "Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik. Aynı tavrı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği küresel ekonomik krizde de gösterdik. Geniş bir yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle, çarkların kesintisiz dönmesini sağladık." dedi.

(Sürecek)