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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin artırılması, özellikle ticari, ekonomik, askeri ve savunma sanayi alanlarında ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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