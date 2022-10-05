Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı 'Tam Bana Göre Festival'de konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haksız, hukuksuz, keyfi bahanelerle kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği karanlık günler hamdolsun geride kaldı." dedi.

Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı "Tam Bana Göre Festival"de konuştu.

"Seçim günü geçtikten sonra gençlerin dönüp yüzüne bakmayanlar, sandık ufukta belirince birden gençleri hatırladılar." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi görünce değiştirecek yol arayanların şimdi gençlere ulaşma adına kendilerini düşürdükleri komik durumları ibretle takip ediyoruz. İşte gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, ardından bugün 'Anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz.' dedi. Bunlar yalancı, yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimiysen, eğer dürüstsen, yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok, buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Yapamazlar, gelemezler çünkü dürüst değiller. Bugüne kadar gençlerimizin hayrına tek bir adım atmayanlar şimdi çıkmış 'Benimle misiniz?' diyerek gençleri adeta sorguya, adeta hesaba çekiyorlar. Grup toplantılarında gençleri hizaya dizip yoklama alanları yüzümüz kızararak izliyoruz."

"Biz size inanıyoruz"

Gençleri hafifsemenin işaretleri olan bu hoyratlıkları kale bile almadan bu ülkenin gençlerine güvendiklerini söyleyen Erdoğan, "Gençlere sabah akşam karamsarlık aşılamayı siyaset sanan kifayetsiz muhterislere, bütün bunlara rağmen biz size inanıyoruz. Bu inancımızı da başkaları gibi sadece lafta bırakmıyor, icraatlarımızla reformlarımızla hayata geçirdiğimiz hukuki düzenlemelerle sizler için yaptığımız eser ve hizmetlerle açıkça ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Gençlik yıllarını ülkenin istikrarsızlıklarla, terörle, sosyal ve ekonomik krizlerle boğuştuğu gerçekten zor bir dönemde geçirdiklerini anlatan Erdoğan, "Yüreğimizin kıpır kıpır olduğu o günlerde sokak kavgalarından darbelere, geri kalmışlıktan yoksulluğa kadar pek çok sıkıntı yaşadık." dedi.

Daha ömürlerinin baharındayken nice arkadaşlarının, ülkenin nice genç değerinin harcanıp gittiğini ifade eden Erdoğan, "Yurt dışından ithal ideolojilerle 'Türk-Kürt, Sünni-Alevi, sağcı-solcu' diyerek gençlerimizin arasına aşılmaz duvarlar ördüler. Siyasi parti görünümlü fitne yuvalarında kurdukları tuzaklarla kandırdıkları gençlerimizi bölücü terör örgütünün savaş ağalarına peşkeş çektiler. Sonra da bu evlatlarımızın kalem tutması gereken ellerine silah vererek ülkemizin ve milletimizin üstüne saldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı şekilde 28 Şubat zihniyetinin Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöktüğü günlerde hayatları karartılan gençler olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Haksız, hukuksuz, keyfi bahanelerle kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği bu karanlık günler hamdolsun geride kaldı. Sizler AK Parti Türkiyesi'nde doğdunuz, AK Parti Türkiyesi'nde okudunuz, AK Parti Türkiyesi'nde büyüdünüz. Annelerinizin, babalarınızın maruz kaldığı yasaklarla, faşizmle, baskı ve zorbalıklarla karşılaşmadınız. Üniversite kapılarında ikna odalarının kurulduğu, temel insan haklarının lüks olarak görüldüğü o meşum günleri hamdolsun yaşamadınız. Milletimizin takdiriyle 2002'de göreve geldiğimiz günden beri en büyük gayemiz sizleri her bakımdan müreffeh, güçlü ve özgür bir Türkiye'de yaşatmak oldu. Gençler, elbette bedel ödedik, zorluklara göğüs gerdik, vesayetten terör örgütlerine nice odakların saldırısına maruz kaldık ama hiç kimsenin bu ülkeyi eski kötü, eski karanlık günlerine geri döndürmesine müsaade etmedik. Hak ve özgürlükler konusunda attığımız her adımı iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesinin kapısında nöbet tutan muhalefete rağmen ülkemiz demokrasisini ayıplarından kurtardık. Çünkü bizim hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, alandaki gençlerle "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

Programdan notlar

Festivalin açılışında sanatçı Yücel Arzen ve orkestrası konser verdi. Sanatçı Arzen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sakarya Türküsü'ne eşlik etmesi için davet etti. Erdoğan, Arzen'in türküyü seslendirmesinden önce Sakarya şiirinden dizeler okudu.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de selamlama konuşması yaptı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Hayati Yazıcı, Efkan Ala, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Vedat Demiröz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti milletvekilleri, partili belediye başkanları katıldı.

(Bitti)