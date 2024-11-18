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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderleriyle aile fotoğrafında

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderleriyle aile fotoğrafında

BREZİLYA'DAKİ TEMASLARINA DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde peş peşe önemli görüşmelerde bulundu. Erdoğan zirve kapsamında Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan gayri resmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderleriyle aile fotoğrafında

ERDOĞAN, AVUSTRALYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan daha sonra Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'nın Rio De Janeiro şehrinde Albanese'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki katliamlarının sadece bölge için değil, küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu, İsrail'in durdurulmasının ve bölgede kalıcı barışın inşasının dünya barışına da katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderleriyle aile fotoğrafında

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderleriyle aile fotoğrafında
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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