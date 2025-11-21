Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

G20 Liderler Zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanında küçük bir grubun sergilediği dans gösterisi ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın karşılama törenine damga vuran gösteriyi bir süre ilgiyle izlediği görüldü.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane ve Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç tarafından karşılandı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve kapsamında iki ayrı oturuma katılması, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'nın Johannesburg kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile beraberlerindeki heyeti, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya geldi

KARŞILAMA SIRASINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan karşılama töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Küçük bir grubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dans ederek karşılaması renkli görüntüler oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın, bir süre dans gösterisini izlediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve kapsamında yarın iki ayrı oturuma katılması, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı

Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Galerideki yangın 2 can aldı: Çok sayıda yaralı var
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.