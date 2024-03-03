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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, fahiş fiyatla mücadelede kararlılık mesajı vererek "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki temasları sırasında "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir."ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık. Enflasyon tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan bir husustur. Büyüme rakamlarında AB'nin ilk sırasında yer aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek

ERDOĞAN'DAN FAHİŞ FİYATLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Yıl sonuna doğru uyguladığımız politikaların sonuçlarını olumlu olarak hissetmeye başlayacağız. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir.

"GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek

"ÜLKEMİZ ALTIN DEĞERİNDE BİR 5 YIL DAHA KAZANDI"

14-28 Mayıs seçimleriyle ülkemizi hedef alan senaryoları yırtıp attık. Afetlere hazırlığımızı süratle tamamlamalıyız. Ülkemiz altın değerinde bir 5 yıl daha kazanmıştır, bunu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız."

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Muğla Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

MR CAMEL:

her seçimde bunu dersin secimden sonra herseye zam geliyor mıllet bu sözlerin boş oldugunu ezberledi

8
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Ahmet Yazıcı:

Mücadele ediyorsunuz ama edemiyorsunuz !

5
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Tamer Çakır:

bekliyoruz ramazan geliyor diye gene artı acilen bekliyoruz nasıl yapacaklar 30 gün içinde görelim inşallah

3
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Ahmet Yazıcı:

Mücadele ediyorsunuz ama edemiyorsunuz ! Duymak bile istemiyoruz artık bu lafları . 5436 defadır aynı cümle

1
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Narter Nart:

:)))

1
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