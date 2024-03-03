Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki temasları sırasında "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir."ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık. Enflasyon tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan bir husustur. Büyüme rakamlarında AB'nin ilk sırasında yer aldık.

ERDOĞAN'DAN FAHİŞ FİYATLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Yıl sonuna doğru uyguladığımız politikaların sonuçlarını olumlu olarak hissetmeye başlayacağız. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir.

"GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız.

"ÜLKEMİZ ALTIN DEĞERİNDE BİR 5 YIL DAHA KAZANDI"

14-28 Mayıs seçimleriyle ülkemizi hedef alan senaryoları yırtıp attık. Afetlere hazırlığımızı süratle tamamlamalıyız. Ülkemiz altın değerinde bir 5 yıl daha kazanmıştır, bunu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız."