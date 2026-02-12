Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları toplantısına video mesaj gönderdi. Türkiye'deki dev projelerin önemini vurgulayan Erdoğan, "Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik. Hedefimiz İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir" ifadelerini kullandı.

