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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile Görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i kabul etti. Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılan sosyal medya paylaşımında, "Kabulde Türkiye ile Danimarka ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Danimarka ilişkilerini karşılıklı ticareti artırarak güçlendirmek için çalıştıklarını, bu konudaki gayretlerin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım sürecinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesi için birlik üyesi ülkelerden adım beklendiğini, bunun Avrupa Birliği'ne güç katacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ve Lübnan'da insanlığa karşı suç işlediğini, İsrail'e siyasi ve diplomatik baskıyı artırmak için bütün ülkelerin gayret göstermesinin önemli olduğunu ifade etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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