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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

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Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

"FAHİŞ FİYATI BOYKOT EDİN"

Toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot çağrısı geldi. Erdoğan, "Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ BAHANE DİLEREK FİYATLARA 5 BİRİM 10 BİRİM ZAM YAPILABİLİYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu artışların aç gözlülük, tamahkarsızlık ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimizin muhatabı değildir.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİ İÇİN DE YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ"

Fırsatçılıkla mücadelede devlet elbette gerekeni yapmakta mükelleftir. Geçen yılki denetimlerde fahiş fiyat uygulayan 224 bin firmaya yaklaşık 5 milyar liralık idari para cezası kesilmiştir. Denetimlerde 1555 gerçek ve tüzel kişiye toplam 366 milyon lira ceza uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için de yoğun çaba harcıyoruz. 2024 yılında 1,3 milyon denetim yaptık. 1,4 milyar lira para cezası tatbik ettik. Sattığı ürünlere hile hurda karıştıranlara, milletin cebine el atanlara asla tolerans göstermiyoruz. Bu denetimlerimiz 2025 senesinde daha da artacak.

"SERBEST PİYASA KURALSIZLIK DEMEK DEĞİLDİR"

Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun hakkını hukukunu en üst düzeyde koruyacağız. Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale değil işleyişinin daha sağlıklı ilerlemesini temin etmektir.

"FIRSATÇILIK YAPANLARA KARŞI EN BÜYÜK KOZUMUZ SATIN ALMAMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KULLANMAKTADIR"

Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da katkı vermesi gerekiyor. Bunun da yolu fahiş fiyat satanları boykot etmekten geçiyor. Vatandaşlar olarak fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktadır. Bu konuda devlet millet el ele vererek çok daha etkin sonuçlar alabiliriz. Enflasyonla mücadelede son 1,5 senede önemli yol kat ettik. Enflasyon düştükçe 85 milyonun tamamının alım gücü artacaktır. 2025 yılında hedefimiz bu meseleyi büyük ölçüde çözüme kavuşturmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıG Ergün:

eve makarna da mı almayalım be reis

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Haber YorumlarıDüsünür:

Asgari ucret 17 Bin Kira 10 bin %60 a kadar kiraya zam yapabilirsiniz dediniz Asgari ucret 22 bin Kira 16 bin. Gecen sene cepte 7000 lira kalirken bu sene 6000 lira kaliyor. Ben bir hizmet goremiyorum

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Haber YorumlarıVEFA:

Adam; ekmeği, ulaşımı, çocuk bezini, sağlığı, kirayı, gıdayı nasıl boykot etsin. Reise her yer Paris tabi!!!

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

sayın reisimi doğalgazı boykot edelim mi

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

peki,,, şu andan itibaren vergi, harç, ceza ve hizmetlere fahiş zam yapan hükümeti boykot ediyorum hiç birini ödemiyorum gönder polisi jandarmayı evimdeki üç beş parça eşyama haciz koy alacağını tahsil et istersen

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Ekonomiyi batiran kendisi suclu fiyatlari koyan mi oluyor yuru git

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

mesela vergiler acayip fahiş malın üzerine fahiş vergileri kitlemişsiniz fatmagülün pardon malın suçu ne

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Haber YorumlarıVlkn Shn:

Çok boş bi konuşma

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Devlet ısterse fııyatları dondurur ve artıs yapana cezayı keser

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Haber YorumlarıFedai Melenli:

tuik gıda üreten satan aracılık yapan her kesimin hesabını kârini kaça satmasını almasını belirlesin ne üreten nede tüketen zarar etmesin

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