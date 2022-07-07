Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla...
AA - Ali Kemal Akan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
AA / Ali Kemal Akan - Politika