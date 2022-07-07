Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla görüşerek taziyelerini iletti. AA / Ali Kemal Akan - Politika Recep Tayyip Erdoğan Ekrem Karakaya Konya Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.