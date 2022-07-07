Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla...

AA - Ali Kemal Akan - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

AA / Ali Kemal Akan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ekrem Karakaya Konya Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title