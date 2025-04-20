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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursaspor'u tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve kupasını alan Bursaspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve kupasını alan Bursaspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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