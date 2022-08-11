Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatifleri) Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatifleri) Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız"

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Açılış törenine katılan misafirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

Açılış törenine katılan misafirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu. (4)

AA / Politika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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